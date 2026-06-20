Prediksi Skor Tunisia vs Jepang di Piala Dunia 2026: Momentum Cahaya Asia di Laga ke 1.000

JawaPos.com — Tunisia menghadapi Jepang pada matchday kedua Grup F Piala Dunia 2026 di Monterrey Stadium, Minggu (21/6/2026) pukul 11.00 WIB, dalam laga bersejarah yang menjadi pertandingan ke-1.000 sepanjang sejarah Piala Dunia.

Jepang datang dengan modal hasil positif, sedangkan Tunisia berusaha bangkit setelah dihajar Swedia 1-5 pada laga pembuka.

Duel ini menjadi salah satu pertandingan paling menarik di Grup F karena mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda.

Jepang tengah menikmati momentum positif, sementara Tunisia memasuki era baru bersama Herve Renard yang menjalani debutnya sebagai pelatih kepala.

Kekalahan telak 1-5 dari Swedia membuat Tunisia bergerak cepat melakukan pergantian pelatih. Sabri Lamouchi harus mengakhiri masa tugasnya lebih cepat setelah rentetan hasil negatif yang membuat Elang Kartago terpuruk.

Kini harapan Tunisia berada di tangan Herve Renard yang memiliki reputasi besar di turnamen internasional. Pelatih asal Prancis tersebut dikenal sebagai sosok yang mampu mengubah wajah tim dalam waktu singkat.

Bisakah Herve Renard Memberikan Efek Instan untuk Tunisia? Herve Renard datang dengan misi berat mengangkat moral Tunisia yang sedang terpuruk setelah tiga kekalahan beruntun.

Dalam tiga laga terakhir sebelum Piala Dunia 2026, Tunisia bahkan kebobolan 11 gol dan hanya mampu mencetak satu gol.