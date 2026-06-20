Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 21 Juni 2026 | 04.26 WIB

Prediksi Skor Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026: Diramalkan Sengit dan Berakhir Imbang

Pemain Belanda dan Swedia bersiap menjalani laga krusial Grup F Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung ketat dan penuh gol. (Instagram @onsoranje) - Image

Pemain Belanda dan Swedia bersiap menjalani laga krusial Grup F Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung ketat dan penuh gol. (Instagram @onsoranje)

JawaPos.com — Belanda menghadapi tekanan besar saat melawan Swedia pada matchday kedua Grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Minggu (21/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Hasil laga ini berpotensi menentukan arah persaingan grup setelah Swedia memimpin klasemen dengan tiga poin, sementara Belanda baru mengoleksi satu angka usai bermain imbang pada laga pembuka.

Mengapa Laga Ini Menjadi Penentu Nasib Belanda?

Belanda datang ke pertandingan ini dengan beban yang jauh lebih berat dibandingkan lawannya. Hasil imbang 2-2 melawan Jepang membuat tim asuhan Ronald Koeman kehilangan posisi ideal sebagai favorit juara grup.

Situasi semakin rumit karena Swedia sukses menghancurkan Tunisia dengan skor telak 5-1 pada pertandingan pertama.

Kemenangan tersebut membuat kepercayaan diri skuad asuhan Graham Potter meningkat drastis menjelang duel krusial ini.

Jika kembali gagal meraih kemenangan, Belanda berpotensi memasuki laga terakhir fase grup dalam tekanan besar. Sebaliknya, kemenangan akan mengembalikan kendali mereka dalam perebutan tiket ke babak 32 besar.

Swedia Sedang Menikmati Momentum Positif

Swedia tampil sebagai salah satu tim paling impresif di Grup F sejauh ini. Produktivitas lima gol ke gawang Tunisia menunjukkan efektivitas permainan mereka meski tidak selalu mendominasi penguasaan bola.

Kekuatan utama Swedia terletak pada transisi cepat dan efisiensi di depan gawang. Kombinasi Viktor Gyokeres dan Alexander Isak menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.

Secara psikologis, posisi pemuncak klasemen membuat Swedia bisa bermain lebih tenang. Mereka tidak harus memaksakan kemenangan sejak menit awal dan dapat menunggu celah dari permainan menyerang Belanda.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Koeman Ingatkan Belanda untuk Waspadai Swedia di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Koeman Ingatkan Belanda untuk Waspadai Swedia di Piala Dunia 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 00.07 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Swedia vs Belanda: Victor Lindelof Waspadai Virgil Van Dijk - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Swedia vs Belanda: Victor Lindelof Waspadai Virgil Van Dijk

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.41 WIB

Prediksi Duel Hidup-Mati Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026, De Oranje Wajib Menang! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Duel Hidup-Mati Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026, De Oranje Wajib Menang!

Sabtu, 20 Juni 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore