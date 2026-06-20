Prediksi Skor Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026: Diramalkan Sengit dan Berakhir Imbang

JawaPos.com — Belanda menghadapi tekanan besar saat melawan Swedia pada matchday kedua Grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Minggu (21/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Hasil laga ini berpotensi menentukan arah persaingan grup setelah Swedia memimpin klasemen dengan tiga poin, sementara Belanda baru mengoleksi satu angka usai bermain imbang pada laga pembuka.

Mengapa Laga Ini Menjadi Penentu Nasib Belanda? Belanda datang ke pertandingan ini dengan beban yang jauh lebih berat dibandingkan lawannya. Hasil imbang 2-2 melawan Jepang membuat tim asuhan Ronald Koeman kehilangan posisi ideal sebagai favorit juara grup.

Situasi semakin rumit karena Swedia sukses menghancurkan Tunisia dengan skor telak 5-1 pada pertandingan pertama.

Kemenangan tersebut membuat kepercayaan diri skuad asuhan Graham Potter meningkat drastis menjelang duel krusial ini.

Jika kembali gagal meraih kemenangan, Belanda berpotensi memasuki laga terakhir fase grup dalam tekanan besar. Sebaliknya, kemenangan akan mengembalikan kendali mereka dalam perebutan tiket ke babak 32 besar.

Swedia Sedang Menikmati Momentum Positif Swedia tampil sebagai salah satu tim paling impresif di Grup F sejauh ini. Produktivitas lima gol ke gawang Tunisia menunjukkan efektivitas permainan mereka meski tidak selalu mendominasi penguasaan bola.

Kekuatan utama Swedia terletak pada transisi cepat dan efisiensi di depan gawang. Kombinasi Viktor Gyokeres dan Alexander Isak menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.