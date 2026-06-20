Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Panggung Kai Havertz Kembali Menggila

JawaPos.com — Jerman berpeluang mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lebih cepat saat menghadapi Pantai Gading di Toronto Stadium, Minggu (21/6/2026) pukul 03.00 WIB

Duel dua tim pemuncak Grup E ini menjadi laga penting karena keduanya sama-sama mengoleksi tiga poin dari pertandingan pertama dan berpeluang menentukan penguasa klasemen sementara.

Jerman datang dengan modal kemenangan telak 7-1 atas Curacao pada laga pembuka. Sementara itu, Pantai Gading sukses menundukkan Ekuador dengan skor tipis 1-0 berkat gol dramatis Amad Diallo di penghujung pertandingan.

Mengapa Jerman Lebih Diunggulkan? Jerman tetap menjadi favorit karena memiliki kualitas skuad yang lebih merata di semua lini. Tim asuhan Julian Nagelsmann juga sedang berada dalam tren positif setelah mencatat 10 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Ketajaman lini serang menjadi senjata utama Die Mannschaft. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencetak 19 gol dan selalu mampu mencetak lebih dari satu gol dalam setiap laga.

Kai Havertz diprediksi kembali menjadi tumpuan di lini depan. Penyerang Arsenal tersebut akan mendapat dukungan dari Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Leroy Sané yang sedang berada dalam performa terbaik.

Musiala dan Wirtz menjadi motor kreativitas serangan Jerman sepanjang tahun 2026.

Kombinasi keduanya membuat Jerman mampu menciptakan banyak peluang dan mendominasi penguasaan bola dalam sebagian besar pertandingan.