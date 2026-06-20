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Antara
Minggu, 21 Juni 2026 | 00.07 WIB

Koeman Ingatkan Belanda untuk Waspadai Swedia di Piala Dunia 2026

Ronald Koeman menilai kekuatan bola mati Arsenal bisa menjadi inspirasi utama permainan Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. (Instagram/@ronaldkoeman) - Image

Ronald Koeman menilai kekuatan bola mati Arsenal bisa menjadi inspirasi utama permainan Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. (Instagram/@ronaldkoeman)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman mengingatkan tim asuhanya untuk mewaspadai Timnas Swedia pada pertandingan Grup F Piala Dunia 2026 di Stadion NRG, Houston, Minggu (21/6) WIB, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu, Koeman menilai Swedia adalah tim yang tangguh dan Belanda enggan kecolongan pada pertandingan tersebut.

"Itu sulit, tentu saja, bermain menghadapi negara dengan banyak pemain hebat. Tapi kami harus masuk ke lapangan mengetahui bahwa kami harus mendapatkan hasil yang diinginkan," tegas Koeman.

Pada pertandingan menghadapi Swedia, Belanda tentu berambisi mengemas kemenangan pertama pada Piala Dunia 2026 setelah di laga pertama harus bermain imbang 2-2 kontra Jepang.

Hasil imbang tersebut tentu tidak memuaskan untuk Belanda, namun Koeman memastikan tim asuhannya tetap menjaga motivasi untuk bisa berbicara banyak pada Piala Dunia 2026.

Mantan pelatih Barcelona itu melanjutkan jika persiapan yang dilakukan oleh timnya tidak mengalami perubahan di banding sebelumnya.

"Bagaimana saya mempersiapkan diri? Seperti biasa. Anda tidak berpikir bahwa ini melawan negara yang lebih hebat, tetapi Anda harus mempersiapkan diri dengan cara yang sama," jelas Koeman.

Saat ini Belanda berada di peringkat ketiga Grup F Piala Dunia 2026 dengan satu poin dari satu pertandingan, terpaut dua poin dari Swedia di tempat pertama klasemen sementara.

Kemenangan atas Swedia pada pertandingan nanti dapat membuat Belanda naik ke posisi dua teratas klasemen sementara Grup F Piala Dunia 2026, sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak 32 besar.

Editor: Banu Adikara
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