Hadapi Pantai Gading di Piala Dunia 2026, Jerman Siap Turunkan Skuad Terkuat

JawaPos.com - Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann mengatakan akan kembali menurunkan skuad terbaiknya kontra Timnas Pantai Gading pada pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada, Minggu (21/6) WIB.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu, Nagelsmann mengatakan dirinya tidak memiliki alasan untuk mengganti sebelas pertama ketika menghadapi Pantai Gading.

Meski telah memberikan isyarat akan kembali menggunakan sebelas pertama seperti ketika menghadapi Curacao, Nagelsmann masih membuka opsi untuk perubahan jelang laga.

"Kami tidak akan merombak pendekatan kami sepenuhnya, hanya akan ada beberapa penyesuaian untuk mencegah kesalahan dan untuk berada di posisi yang baik dalam hal menjaga serangan balik," jelas Nagelsmann.

Pada pertandingan pertama Grup E, Jerman berhasil mengemas kemenangan telak dengan skor 7-1 ketika menghadapi debutan Curacao.

Hasil tersebut cukup memuaskan bagi Nagelsmann dan selama masa persiapan menghadapi Pantai Gading, anak-anak asuhnya menjalankannya dengan sangat baik.

Mengenai kekuatan Pantai Gading, mantan pelatih Bayern Muenchen itu mengatakan jika Les Elephants adalah tim yang tidak dapat ditebak.

"Dalam kualifikasi Piala Dunia dan di Piala Afrika, Pantai Gading selalu bermain dengan sistem yang berbeda. Jadi kami tidak tahu persis apa yang harus diharapkan," ungkap Nagelsmann.