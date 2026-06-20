Luis Figo Angkat Bicara soal Ronaldo, Sebut Timnas Portugal Tak Boleh Bergantung pada Satu Pemain

Legenda Portugal Luis Figo sampaikan pandangan mengenai timnas Portugas dan Cristiano Ronaldo. (Istimewa)
JawaPos.com - Perdebatan mengenai peran Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal kembali menjadi sorotan di tengah berlangsungnya Piala Dunia. Kali ini, mantan kapten Portugal Luis Figo ikut menyampaikan pandangannya terkait situasi yang berkembang di dalam skuad Selecao das Quinas.
Luis Figo menegaskan bahwa Ronaldo tetap layak mendapatkan penghormatan atas kontribusi luar biasanya selama lebih dari dua dekade membela Timnas Portugal. Namun, legenda sepak bola tersebut menilai bahwa pada tahap karirnya saat ini, Ronaldo seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga keharmonisan tim di piala dunia.
Menurut Luis Figo, seorang pemain senior seperti Ronaldo tidak hanya dinilai dari performa di lapangan, tetapi juga dari kemampuannya menjadi figur pemersatu di ruang ganti. Dia menilai timnas Portugal membutuhkan suasana yang kondusif agar dapat fokus menghadapi tantangan di turnamen besar seperti piala dunia.
Komentar tersebut muncul setelah gelandang muda Joao Neves menyatakan bahwa Ronaldo adalah pemain yang sama seperti rekan-rekan lainnya di dalam tim. Pernyataan itu kemudian memicu berbagai reaksi dari pendukung Portugal di media sosial.
Situasi semakin memanas ketika Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik karena diketahui menyukai unggahan yang membahas komentar Joao Neves. Banyak pendukung Ronaldo menilai tindakan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan yang dianggap meremehkan sang kapten.
Usai pertandingan melawan Kongo, sejumlah pemain Portugal seperti Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha, dan Pedro Neto menjadi target kritik di media sosial. Mereka dituduh sengaja tidak cukup sering mengalirkan bola kepada Ronaldo selama pertandingan berlangsung.
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Figo menilai perdebatan yang berkembang saat ini seharusnya tidak berfokus pada siapa yang paling berpengaruh di lapangan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain dapat bekerja sama demi kepentingan tim.
Dia juga membandingkan situasi Ronaldo dengan Lionel Messi di Argentina. Figo menilai Messi mampu membangun hubungan yang dekat dengan rekan-rekan setimnya, sehingga menciptakan atmosfer yang positif di dalam skuad.
Faktor tersebut, menurut dia, menjadi salah satu kekuatan penting Argentina dalam beberapa tahun terakhir.
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