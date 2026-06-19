Paul Scholes Kritik Cristiano Ronaldo, Sebut Jadi Masalah Besar bagi Roberto Martinez di Timnas Portugal

JawaPos.com - Paul Scholes ikut menambah daftar mantan pemain yang mengkritik Cristiano Ronaldo setelah hasil imbang timnas Portugal melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026. Mantan gelandang Manchester United itu bahkan menyebut sang megabintang telah menjadi masalah bagi pelatih Roberto Martinez.

Ronaldo bermain penuh selama 90 menit saat timnas Portugal ditahan 1-1 oleh Kongo. Penyerang berusia 41 tahun tersebut kembali gagal mencetak gol dan penampilan di piala dunia memicu perdebatan mengenai apakah masih layak menjadi starter.

Melansir Football365, Paul Scholes, yang pernah bermain bersama Ronaldo selama enam tahun di Manchester United, mengaku sempat menanyakan secara langsung kepada Roberto Martinez mengenai pengaruh sang kapten terhadap timnas Portugal.

Baca Juga:Cristiano Ronaldo Beri Tanggapan di Tengah Kritik yang Memintanya Dicoret dari Timnas Portugal di Piala Dunia

"Saya melakukan sesi Stick to Football bersama Roberto Martinez dan saya bertanya kepadanya di luar kamera, 'Apakah dia menjadi masalah bagi Anda?', karena saya merasa dia sedikit menjadi masalah," kata Scholes dalam podcast The Good, The Bad & The Football.

Menurut Scholes, usia Ronaldo kini membuatnya sulit mengikuti tuntutan permainan modern, terutama ketika Portugal harus bermain dengan intensitas tinggi dan melakukan transisi cepat.

"Pada usia 41 tahun, menurut saya hanya ada satu posisi di lapangan di mana Anda seharusnya menjadi starter pada usia tersebut, dan itu adalah penjaga gawang," terang Scholes.

Baca Juga:Michal Sadilek Kecewa Timnas Republik Ceko Gagal Tambah Gol usai Imbang Lawan Afrika Selatan

"Dia mungkin masih akan mencetak gol dan bermain di tim yang banyak menguasai bola, tetapi ketika pertandingan membutuhkan transisi, akan ada masalah. Pergerakannya di usia 41 tahun...," imbuh dia.

Scholes juga menilai Ronaldo seharusnya tidak lagi bermain penuh sejak menit pertama. Baginya, sang legenda lebih cocok dijadikan senjata dari bangku cadangan.