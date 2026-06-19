Sempat Viral Jelang Piala Dunia 2026, Tim Payne Resmi Hijrah ke Olimpia

Tim Payne tinggalkan Wellington Phoenix dan gabung ke Olimpia. (@fifaworldcup/Instagram).
JawaPos.com - Tim Payne sempat viral setelah seorang influencer sepak bola, El Scarso (Valen Scarsini), menyebut Payne sebagai pemain dengan jumlah pengikut media sosial paling sedikit di Piala Dunia 2026.
Setelah konten itu meledak, pengikut Instagram Payne melonjak drastis dari sekitar 4.700 menjadi 5,8 juta dalam waktu singkat.
Menurut laporan ESPN, popularitas mendadak itu turut menarik perhatian sejumlah klub dari berbagai negara, termasuk Argentina, Paraguay, Uruguay, dan Meksiko. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, Payne akhirnya memilih Olimpia sebagai pelabuhan barunya dengan masa kontrak satu tahun. Kepastian itu disampaikan Payne pada Jumat (19/6) lewat akun Instagramnya.
Payne mengaku bahwa keputusan meninggalkan klub lamanya bukanlah hal mudah. Payne telah menghabiskan tujuh tahun bersama Wellington Phoenix di kompetisi A-League dengan total 149 penampilan. “Ini bukan keputusan yang mudah. Tujuh tahun bersama Wellington Phoenix dengan 149 pertandingan merupakan perjalanan yang sangat berarti,” tulis Payne.
Payne juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar, rekan setim, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan kariernya, baik dalam masa suka maupun duka. Payne menegaskan bahwa dukungan itu berperan besar dalam membawanya hingga mampu tampil membela negaranya di Piala Dunia.
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Saat ini, pemain berusia 30 tahun itu siap mencoba tantangan baru di Amerika Selatan. Payne mengaku ingin terus menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi. “Saya selalu mendorong diri untuk menjadi pesepak bola terbaik yang saya bisa. Kesempatan untuk menguji diri di level tertinggi sepak bola Amerika Selatan, seperti Copa Libertadores dan Copa Sudamericana merupakan peluang luar biasa dalam karier saya,” lanjutnya.
Olimpia sendiri bukanlah klub sembarangan. Tim asal Paraguay itu baru saja meraih gelar Copa de Primera Apertura untuk ke-48 kalinya. Payne sendiri menilai Olimpia memiliki sejarah panjang dan basis pendukung yang kuat. “Klub Olimpia adalah salah satu klub terbesar di Amerika Selatan dengan sejarah luar biasa, suporter yang penuh semangat, dan ambisi besar. Saya sangat menantikan untuk menghadapi tantangan itu,” tulis Payne.
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