Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.39 WIB

Pemain Selandia Baru Ini Tiba-Tiba Viral Jelang Piala Dunia 2026, Siapakah Tim Payne?

Pemain Timnas Selandia Baru, Tim Payne. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Tim Payne tiba-tiba ramai dibicarakan publik sepak bola dunia menjelang Piala Dunia 2026. Bek tim nasional Selandia Baru tersebut mendadak viral di media sosial setelah muncul sebuah challenge unik yang dibuat influencer sepak bola asal Argentina, Valen Scarsini.

Sebelum viral, Tim Payne bukanlah nama yang familiar bagi mayoritas penggemar sepak bola internasional. 

Pemain berusia 32 tahun itu bermain untuk klub Wellington Phoenix dan lebih dikenal di kawasan Oseania. Namun dalam hitungan jam, situasinya berubah total.

Scarsini, yang dikenal lewat akun media sosial “Elscarso”, membuat konten dengan konsep mencari pemain “paling tidak terkenal” di Piala Dunia 2026. Tujuannya sederhana, yakni membuat satu pemain mendapat dukungan dari fans seluruh dunia tanpa melihat asal negara mereka.

Setelah menelusuri daftar pemain dari seluruh peserta Piala Dunia, nama Tim Payne akhirnya dipilih. Challenge itu kemudian langsung menarik perhatian netizen.

Dalam unggahannya, Scarsini mengajak para pengikutnya untuk mengikuti akun Instagram Payne, memberikan likes, memenuhi kolom komentar, hingga membuat berbagai konten tentang pemain Selandia Baru tersebut.

Respons publik ternyata jauh di luar perkiraan.

Akun Instagram Tim Payne yang sebelumnya hanya memiliki sekitar empat ribu pengikut langsung melonjak drastis hingga mendekati 700 ribu followers hanya dalam waktu sehari. 

Salah satu unggahannya bahkan berubah dari ratusan likes menjadi ratusan ribu likes dalam beberapa jam.

