Perbedaan Mencolok Piala Dunia 2022 dan 2026, Tambahan Waktu Kini Jauh Lebih Singkat

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan pemandangan yang cukup berbeda dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar pada 2022. Salah satu perubahan yang paling mudah terlihat adalah durasi tambahan waktu atau injury time yang kini jauh lebih singkat.

Pada Piala Dunia 2022, penonton sudah terbiasa melihat tambahan waktu mencapai 10 hingga 12 menit, bahkan lebih, dalam satu pertandingan.

Saat itu FIFA memang menerapkan instruksi yang lebih ketat kepada wasit untuk menghitung seluruh waktu yang hilang akibat pergantian pemain, selebrasi gol, perawatan cedera, hingga berbagai bentuk penundaan permainan.

Namun situasinya berbeda di Piala Dunia 2026. Rata-rata tambahan waktu kini hanya berada di kisaran empat hingga enam menit per pertandingan.

Menariknya, angka tersebut sudah termasuk jeda water break yang dalam beberapa laga bisa berlangsung hingga tiga menit.

Lalu apa yang menyebabkan perubahan ini?

Salah satu faktor terbesar adalah sejumlah kebijakan baru yang dirancang untuk mengurangi pemborosan waktu selama pertandingan berlangsung.

FIFA dan IFAB dalam beberapa tahun terakhir memang terus berupaya meningkatkan effective playing time atau waktu bola benar-benar dimainkan.