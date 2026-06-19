Prediksi Brasil vs Haiti di Piala Dunia 2026: Selecao Wajib Menang Besar Demi Puncak Klasemen Grup C

Brasil dan Maroko bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026. Vinicius Junior menyelamatkan Selecao, tetapi Carlo Ancelotti masih harus membenahi sejumlah masalah. (Instagram/@vinijr)
JawaPos.com - Timnas Brasil akan menghadapi Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Philadelphia Stadium, Sabtu (20/6/2026) pagi WIB.
Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan di grup karena Brasil datang dengan target yang sangat jelas, yakni meraih kemenangan sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.
Hasil imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka membuat langkah Brasil sedikit tersendat.
Sebagai salah satu favorit juara turnamen, raihan satu poin tentu belum sesuai harapan. Karena itu, duel melawan Haiti menjadi kesempatan penting bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti untuk kembali ke jalur kemenangan.
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Selain memburu tiga poin, Brasil juga diprediksi akan berusaha mencetak gol sebanyak mungkin. Dalam format kompetisi yang ketat, selisih gol bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan posisi puncak klasemen.
Situasi tersebut membuat Selecao diperkirakan tampil menyerang sejak menit awal dan berupaya menekan lawan tanpa memberi banyak ruang untuk berkembang.
Secara kualitas skuad, Brasil berada jauh di atas Haiti. Tim asal Amerika Selatan itu masih diperkuat sejumlah pemain yang berkiprah di level tertinggi sepak bola Eropa.
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Kehadiran Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimaraes hingga Marquinhos memberikan keseimbangan antara kreativitas, pengalaman, dan ketajaman di setiap lini permainan.
Vinicius Junior diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama di sektor serangan. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan naluri mencetak gol yang dimilikinya membuat pemain tersebut menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.
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