The Magician Dicoret dari Daftar Skuad! Momen Pilu Neymar dan Ancelotti Jelang Brasil vs Haiti

JawaPos.com - Neymar Jr kembali menjadi sorotan publik menjelang pertandingan Brasil melawan Haiti di ajang Piala Dunia 2026.

Namun kali ini bukan karena aksi gemilangnya di lapangan, melainkan momen emosional yang terjadi saat sesi latihan tim nasional Brasil.

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, dikabarkan berbicara langsung dengan Neymar untuk menyampaikan keputusan yang cukup berat.

Dalam percakapan tersebut, Ancelotti menjelaskan bahwa Neymar belum masuk dalam rencana tim untuk pertandingan berikutnya dan tidak akan ikut bepergian bersama skuad.

Momen itu disebut berlangsung singkat namun penuh makna. Neymar mendengarkan penjelasan sang pelatih tanpa memberikan bantahan ataupun protes.

Setelah percakapan selesai, pemain berusia 34 tahun tersebut hanya menundukkan kepala sebelum meninggalkan area latihan.

Reaksi Neymar langsung menarik perhatian banyak penggemar sepak bola. Bukan karena kemarahan atau kekecewaan yang ditunjukkan secara terbuka, melainkan sikap tenang yang memperlihatkan betapa berat situasi yang sedang ia hadapi.

Kondisi fisik Neymar memang masih menjadi perhatian tim medis Brasil. Sang pemain belum berada dalam kebugaran terbaik untuk tampil di pertandingan kompetitif.