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Andika Rachmansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 03.46 WIB

Tampil Gemilang saat Tanjung Verde Tahan Imbang Spanyol, Vozinha Dapat Hadiah Spesial dari Pemerintah AS!

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol (FIFA) - Image

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol (FIFA)

JawaPos.com - Kabar baik datang dari kiper Tanjung Verde, Vozinha, setelah tampil gemilang melawan Spanyol di laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026. Penampilannya yang menyita perhatian dunia itu membuat Vozinha mendapat hadiah spesial dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Nama Vozinha mendadak jadi sorotan saat Tanjung Verde secara mengejutkan menahan imbang Spanyol 0-0 di Atlanta Stadium, Senin (15/6) lalu. Kiper veteran berusia 40 tahun itu total melakukan tujuh penyelamatan penting, hingga membuatnya keluar sebagai Man of the Match dalam laga tersebut.

Selepas pertandingan, Vozinha begitu emosional. Selain karena bangga, ia juga sedikit kecewa karena aksi memukaunya ini tak bisa disaksikan langsung oleh keluarga tercintanya, terkhusus sang ibu.

"Saya menangis karena saya dibesarkan oleh kakek-nenek saya. Sayangnya, mereka tidak ada di sini. Mereka meninggal beberapa tahun sebelumnya. Mereka adalah segalanya bagi saya, segalanya dalam hidup saya," kata Vozinha.

"Dan juga karena ibu saya. Dia tidak bisa datang ke sini karena masalah visa. Karena biaya visa yang mahal, kami tidak berhasil tepat waktu. Saya ingin dia ada di sini," sambungnya.

Pernyataan Vozinha itu langsung menyedot perhatian publik, tak terkecuali Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries. Jeffries bahkan langsung berkoordinasi dengan pemerintah AS untuk mewujudkan impian sang kiper, yakni ditonton langsung oleh ibunda tercintanya.

"Tidak ada ibu yang seharusnya melewatkan kesempatan untuk melihat anaknya membuat sejarah," tulis Jeffries di akun media sosial X pribadinya, dipetik Kamis (18/6).

"Saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan meminta Departemen Luar Negeri untuk melakukan segala daya upaya untuk memastikan bahwa ibunya dapat menghadiri pertandingan Cape Verde berikutnya," tambahnya.

Jeffries menekankan bahwa biaya perjalanan termasuk visa digratiskan. Kata dia, pemerintah AS sedang mengatur perjalanan ibu Vozinha untuk bisa menyaksikan langsung anaknya beraksi ketika Tanjung Verde menghadapi Uruguay pada Sabtu (21/6/2026) mendatang.

Editor: Banu Adikara
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