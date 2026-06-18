Tampil Gemilang saat Tanjung Verde Tahan Imbang Spanyol, Vozinha Dapat Hadiah Spesial dari Pemerintah AS!

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol (FIFA)
JawaPos.com - Kabar baik datang dari kiper Tanjung Verde, Vozinha, setelah tampil gemilang melawan Spanyol di laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026. Penampilannya yang menyita perhatian dunia itu membuat Vozinha mendapat hadiah spesial dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
Nama Vozinha mendadak jadi sorotan saat Tanjung Verde secara mengejutkan menahan imbang Spanyol 0-0 di Atlanta Stadium, Senin (15/6) lalu. Kiper veteran berusia 40 tahun itu total melakukan tujuh penyelamatan penting, hingga membuatnya keluar sebagai Man of the Match dalam laga tersebut.
Selepas pertandingan, Vozinha begitu emosional. Selain karena bangga, ia juga sedikit kecewa karena aksi memukaunya ini tak bisa disaksikan langsung oleh keluarga tercintanya, terkhusus sang ibu.
Baca Juga:Prediksi Skor Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026: Kans Cyle Larin Bombardir Gawang The Maroons
"Saya menangis karena saya dibesarkan oleh kakek-nenek saya. Sayangnya, mereka tidak ada di sini. Mereka meninggal beberapa tahun sebelumnya. Mereka adalah segalanya bagi saya, segalanya dalam hidup saya," kata Vozinha.
"Dan juga karena ibu saya. Dia tidak bisa datang ke sini karena masalah visa. Karena biaya visa yang mahal, kami tidak berhasil tepat waktu. Saya ingin dia ada di sini," sambungnya.
Pernyataan Vozinha itu langsung menyedot perhatian publik, tak terkecuali Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries. Jeffries bahkan langsung berkoordinasi dengan pemerintah AS untuk mewujudkan impian sang kiper, yakni ditonton langsung oleh ibunda tercintanya.
Baca Juga:Prediksi Skor Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Duel Tim Unggulan Rawan Berakhir Imbang!
"Tidak ada ibu yang seharusnya melewatkan kesempatan untuk melihat anaknya membuat sejarah," tulis Jeffries di akun media sosial X pribadinya, dipetik Kamis (18/6).
"Saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan meminta Departemen Luar Negeri untuk melakukan segala daya upaya untuk memastikan bahwa ibunya dapat menghadiri pertandingan Cape Verde berikutnya," tambahnya.
Jeffries menekankan bahwa biaya perjalanan termasuk visa digratiskan. Kata dia, pemerintah AS sedang mengatur perjalanan ibu Vozinha untuk bisa menyaksikan langsung anaknya beraksi ketika Tanjung Verde menghadapi Uruguay pada Sabtu (21/6/2026) mendatang.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan