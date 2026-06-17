Latihan Tertutup Timnas Korea Selatan Disusupi Drone Misterius

JawaPos.com - Persiapan Timnas Korea Selatan menghadapi Meksiko diwarnai insiden tak biasa. Sesi latihan tertutup yang digelar di Guadalajara, Meksiko, baru-baru ini dilaporkan terganggu oleh kemunculan sebuah drone misterius yang terbang di atas area latihan.

Menurut sejumlah media Korea Selatan, termasuk Yonhap, KBS, dan Chosun, drone tersebut muncul saat para pemain tengah menjalani latihan tertutup sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penting melawan tuan rumah Meksiko.

Karena latihan berlangsung secara tertutup dan tidak diperuntukkan bagi publik maupun media, kemunculan drone itu langsung menimbulkan kekhawatiran dari staf pelatih dan ofisial tim. Mereka khawatir perangkat tersebut digunakan untuk merekam strategi maupun pola permainan yang sedang dipersiapkan.

Pihak Timnas Korea Selatan kemudian meminta bantuan personel militer Meksiko yang berada tidak jauh dari lokasi latihan. Setelah dilakukan tindakan pengamanan, drone tersebut berhasil dijatuhkan.

Namun, situasi menjadi semakin menarik setelah muncul laporan bahwa drone itu tidak sempat diamankan oleh petugas.

Saat hendak diperiksa, dua pria yang belum diketahui identitasnya disebut lebih dulu mengambil drone tersebut sebelum kemudian meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa.

Hingga kini belum diketahui apakah kedua pria tersebut merupakan warga negara Meksiko atau berasal dari negara lain. Motif di balik penerbangan drone tersebut juga masih menjadi tanda tanya.

Otoritas setempat dikabarkan telah mulai melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.