Jadwal Siaran Langsung Timnas Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026

Harry Kane rayakan gol untuk timnas Inggris. (X: @HKane)
JawaPos.com - Timnas Inggris akan memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan melawan Kroasia di laga pertama Grup L. Duel Inggris kontra Kroasia akan tersaji di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Kamis (18/6) dengan kick-off pukul 03.00 WIB.
Laga piala dunia Timnas Inggris vs Kroasia menjadi salah satu duel yang dinanti-nanti pencinta sepak bola, karena mempertemukan dua kekuatan Eropa. Pertandingan ini sekaligus akan menjadi laga krusial bagi kedua tim.
Di atas kertas, timnas Inggris lebih diunggulkan dibanding Kroasia di laga grup L piala dunia. Tim berjuluk The Three Lions itu sedang menghuni ranking FIFA urutan keempat, sementara Kroasia duduk di peringkat ke-11 dunia.
Inggris juga menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Status tersebut disematkan karena tak luput keberhasilan The Three Lions menyapu bersih delapan laga dengan kemenangan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa tanpa kebobolan satu gol pun.
Secara rekor pertemuan, kedua negara tercatat sudah berjumpa sebanyak 11 pertemuan. Inggris pun unggul atas Kroasia dengan raihan enam kemenangan, dua imbang, dan tiga kali menelan kekalahan dari Vatreni -julukan Timnas Kroasia.
Meski demikian, semua itu tidak bisa dijadikan tolok ukur. Kroasia juga datang ke Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Tujuh kemenangan dan sekali imbang skuad Vatreni torehkan di babak Kualifikasi Zona Eropa.
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Kroasia di bawah asuhan Zlaktko Dalic masih dicap sebagai penghancur tim raksasa dan sudah dibuktikan dalam dua edisi terakhir Piala Dunia. Dalam dua edisi terakhir, mereka menjadi runner-up (2018) dan peringkat ketiga (2022).
Menariknya, Kroasia memiliki memori manis melawan Inggris saat berjumpa di babak semifinal Piala Dunia 2018. Luka Modric cs menang dengan skor 2-1 atas The Three Lions melalui babak tambahan.
Dengan demikian, laga Inggris vs Kroasia akan menarik untuk disaksikan. The Three Lions tentu ingin melampiaskan kekalahan mereka kala 2018 lalu, serta membuktikan bahwa mereka layak menjadi penantang gelar juara Piala Dunia 2026.
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