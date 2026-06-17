Prediksi Timnas Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Duel Klasik Eropa yang Siap Sajikan Drama Besar

JawaPos.com - Pertandingan antara Timnas Inggris dan Kroasia pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase grup. Dua tim yang memiliki sejarah panjang di turnamen besar itu akan saling berhadapan di Dallas Stadium, Texas, pada Kamis (18/6) dini hari WIB.

Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin pertama. Inggris dan Kroasia datang dengan status sebagai tim yang memiliki pengalaman serta kualitas untuk melangkah jauh di kompetisi paling bergengsi dunia tersebut.

Hasil pertandingan Timnas Inggris vs Kroasia ini berpotensi menjadi penentu arah perjalanan kedua tim di fase grup. Timnas Inggris memasuki turnamen Piala dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi.

Di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, The Three Lions menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka tampil konsisten sepanjang fase kualifikasi dan mampu mempertahankan keseimbangan antara produktivitas lini depan serta soliditas pertahanan.

Harapan besar kembali berada di pundak Harry Kane. Penyerang senior tersebut masih menjadi andalan utama Inggris berkat ketajamannya yang belum menurun.

Selain Kane, Inggris juga memiliki banyak pemain muda berkualitas yang siap memberikan dampak besar di turnamen ini. Nama-nama seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, hingga Marcus Rashford memberikan variasi serangan yang sulit diprediksi lawan.

Baca Juga:Nadeo Yakin Borneo FC Tetap Kompetitif Meski Pesut Etam Sudah Lepas 12 Pemain dan 3 Pelatih

Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda menjadi salah satu kekuatan utama Inggris menjelang laga melawan Kroasia. Di lini tengah, Bellingham diperkirakan akan menjadi motor permainan. Kemampuannya mengontrol tempo pertandingan, membantu pertahanan, serta menciptakan peluang menjadikannya salah satu pemain yang paling berpengaruh dalam skuad Inggris saat ini.

Sementara itu, Kroasia kembali hadir sebagai tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia, negara Balkan tersebut berhasil membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola internasional.