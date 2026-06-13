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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 14 Juni 2026 | 01.49 WIB

Detail Perlengkapan Timnas Inggris yang Diduga Dicuri Jelang Lawan Kroasia di Piala Dunia 2026

Kendaraan pengangkut perlengkapan Timnas Inggris menjadi sasaran pencurian di Kansas City jelang laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. (England) - Image

Kendaraan pengangkut perlengkapan Timnas Inggris menjadi sasaran pencurian di Kansas City jelang laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. (England)

JawaPos.com - Timnas Inggris mengalami pencurian perlengkapan menjelang laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. Insiden terjadi di Kansas City, Amerika Serikat, saat peralatan tim yang dipimpin Thomas Tuchel dipindahkan dari Florida menuju pusat latihan di Swope Soccer Village. Kajdian itu berpotensi mengganggu persiapan The Three Lions menghadapi pertandingan Grup L pada 17 Juni.

Bagaimana Pencurian Perlengkapan Timnas Inggris Terjadi?

Insiden tersebut terungkap sebelum skuad Inggris tiba di Kansas City pada Sabtu (13/6) waktu setempat. Kendaraan yang mengangkut perlengkapan tim dilaporkan dibobol pencuri saat dalam perjalanan dari West Palm Beach, Florida, menuju Swope Soccer Village.

Pusat olahraga tersebut telah dipersiapkan sebagai markas latihan Timnas Inggris selama menjalani fase grup Piala Dunia 2026. Namun, sebelum para pemain tiba, sebagian perlengkapan penting justru dilaporkan hilang akibat aksi pencurian.

Laporan awal menyebut para pelaku menyasar truk yang membawa kebutuhan tim. Akibatnya, hampir seluruh perlengkapan yang diperuntukkan bagi skuad Inggris dikabarkan menjadi target pencurian.

Apa Saja Barang yang Dilaporkan Hilang?

Sejumlah barang penting yang digunakan selama latihan dan pertandingan disebut masuk dalam daftar barang yang hilang. Perlengkapan tersebut meliputi sepatu sepak bola, bola latihan, seragam pertandingan, perlengkapan staf teknis, hingga berbagai kebutuhan operasional tim.

Menurut laporan BBC, bola dan sepatu sepak bola termasuk di antara barang-barang yang diduga dicuri. Kehilangan perlengkapan tersebut tentu menjadi perhatian serius mengingat Inggris tengah bersiap menghadapi turnamen paling bergengsi di dunia.

Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA hingga kini masih melakukan pendataan untuk memastikan secara rinci jenis dan jumlah barang yang hilang. Belum ada informasi resmi mengenai total kerugian yang dialami akibat insiden tersebut.

Polisi Kansas City Amankan Dua Orang

Kepolisian setempat bergerak cepat setelah menerima laporan dugaan pencurian dari kendaraan tim yang tiba di Kansas City. Aparat langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai bukti di lokasi kejadian.

"Kami sedang menyelidiki kemungkinan pencurian peralatan dari kendaraan tim yang tiba di Kansas City dengan sejumlah barang yang hilang malam ini," demikian pernyataan kepolisian setempat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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