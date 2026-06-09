Piala Dunia 2026 Memanas! Legenda Timnas Prancis Merasa Dicurangi, Michel Platini Gugat Presiden FIFA Gianni Infantino

JawaPos.com - Mantan bintang sepak bola Prancis Michel Platini kembali melayangkan langkah hukum terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino pada Senin (8/6). Langkah hukum itu menjadi kelanjutan dari tuduhan yang sempat diajukan pada 2022.

Dalam pengaduan terbarunya, Platini menuduh adanya konspirasi berupa tuduhan palsu dan praktik penyalahgunaan pengaruh yang bertujuan menghalangi dirinya menjadi Presiden FIFA sekitar satu dekade lalu. Melalui kuasa hukumnya di Paris, Platini tidak hanya mengajukan gugatan pidana, tetapi juga berencana melayangkan gugatan perdata terhadap FIFA untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Konflik itu berawal dari Platini yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk memimpin FIFA, menggantikan Sepp Blatter yang mundur di tengah skandal korupsi besar pada 2015. Namun, peluang itu sirna setelah dirinya terseret dalam kasus dugaan penyimpangan keuangan.

Dilansir dari ESPN, kasus itu berkaitan dengan pembayaran sebesar 2 juta franc Swiss (sekitar Rp 45 miliar) yang diterima Platini. Investigasi yang dilakukan otoritas Swiss saat itu menyebabkan Platini dan Blatter sama-sama tersingkir dari jabatan mereka.

Meskipun demikian, dalam perkembangan terbaru, keduanya telah dua kali dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Swiss, yakni pada 2022 dan pada putusan banding 2025.

Dalam pengaduannya, Platini menilai bahwa kasus hukum yang menjeratnya pada 2015 merupakan bagian dari skenario yang disengaja untuk menjatuhkan reputasinya. Platini menyebut adanya upaya sistematis untuk mencegah dirinya menduduki posisi tertinggi di FIFA.

Selain Infantino, lima tokoh lain turut menjadi sasaran gugatan, termasuk mantan Jaksa Agung Swiss tahun 2015 Michael Lauber serta mantan direktur hukum FIFA Marco Villiger. Infantino sendiri terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016. Saat itu, Infantino dianggap sebagai kandidat kejutan yang berasal dari UEFA dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal di bawah kepemimpinan Platini.