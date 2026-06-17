Harusnya Bisa Menang! Abdulelah Al-Amri Tetap Puas Timnas Arab Saudi Imbang Lawan Uruguay

Al-Amri setelah cetak gol ke gawang Uruguay.(Dok. Al-Amri)
JawaPos.com - Abdulelah Al-Amri merasa puas tim nasional Arab Saudi meraih hasil imbang melawan Uruguay. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Hard Rock Stadium, Selasa (16/6).
Bek yang mencetak gol pada menit ke-41 tersebut tetap senang timnas Arab Saudi bisa meraih hasil imbang melawan Uruguay. Menurut Abdulelah Al-Amri, timnya juga pantas untuk meraih kemenangan.
"Satu poin lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami pantas menang, dan kami tentu saja berusaha untuk mencapainya, tetapi ini adalah hasil yang positif," kata Abdulelah Al-Amri kepada Bein Sports yang dikutip dari Arriyadiyah, Selasa (16/6).
Bek Al-Nassr tersebut tentu merasa senang dengan gol yang dicetaknya untuk timnas Arab Saudi. Gol tersebut membuat Al-Amri ingin memberi yang terbaik di laga berikutnya.
"Saya senang dengan gol tersebut, dan masa depan terlihat cerah. Kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dalam sisa kampanye kami," pungkas Al-Amri.
Performa Al-Amri di lini belakang timnas Arab Saudi sangat tangguh. Berdasarkan statistik permainannya dari Fotmob, pemain 29 tahun tersebut melakukan enam sapuan, tiga haluan kepala, dan satu intersepsi.
Selain itu, Al-Amri mampu membuat Uruguay kesulitan dalam memenangkan bola atas. Sebab, dia berhasil memenangkan tiga dari empat duel bola udara selama bermain 90 menit.
Di laga selanjutnya, timnas Arab Saudi bakal menghadapi Spanyol pada 21 Juni. Akankah Al-Amri kembali menunjukkan performa tangguhnya dan mencetak gol lagi? Patut ditunggu.
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