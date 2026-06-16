Kemenangan Telak Jerman atas Curacao Picu Perdebatan, Format 48 Tim Dinilai Bisa Memunculkan Lebih Banyak Skor Mencolok

JawaPos.com - Jerman memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao. Namun, hasil tersebut bukan hanya menjadi bukti kekuatan Der Panzer, melainkan juga memicu kembali perdebatan mengenai dampak perluasan turnamen menjadi 48 peserta.

Di hadapan lebih dari 68 ribu penonton, tim asuhan Julian Nagelsmann sempat dibuat terkejut ketika Livano Comenencia mencetak gol bersejarah bagi Curaçao, gol pertama negara tersebut di ajang Piala Dunia.

Momen itu sempat membuat skor menjadi imbang dan membangkitkan harapan tim debutan tersebut.

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Namun, perbedaan kualitas akhirnya berbicara. Sundulan Nico Schlotterbeck pada menit ke-38 mengembalikan keunggulan Jerman, sebelum pesta gol berlanjut hingga Kai Havertz menutup pertandingan dengan gol ketujuh pada menit ke-88.

"Kami mencoba terus maju, terus maju, terus maju tanpa rem," kata Nagelsmann, merujuk pada lagu "Der Zug hat keine Bremse" yang diputar usai pertandingan.

Melansir ESPN, kemenangan besar Jerman kembali menghidupkan diskusi mengenai format baru Piala Dunia yang kini diikuti 48 negara.

Banyak pihak sebelumnya khawatir bahwa bertambahnya jumlah peserta akan membuat perbedaan kualitas semakin terlihat dan memunculkan lebih banyak pertandingan dengan skor mencolok.

Curaçao, yang menempati peringkat ke-82 dunia FIFA dan menjadi salah satu dari empat negara debutan bersama Tanjung Verde, Yordania, dan Uzbekistan, menjadi contoh nyata dari kekhawatiran tersebut.