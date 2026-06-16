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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 17 Juni 2026 | 02.52 WIB

Mantan Bintang Chelsea Puji Florian Wirtz Usai Jerman Pesta Gol di Piala Dunia 2026, Sebut Jadi Ancaman Nyata

Gelandang Jerman, Florian Wirtz. (Istimewa) - Image

Gelandang Jerman, Florian Wirtz. (Istimewa)

JawaPos.com - Jerman membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao, dan meski tidak mencetak gol, Florian Wirtz tetap menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian.

Penampilan gemilang gelandang Liverpool itu bahkan mendapat pujian khusus dari mantan striker Chelsea dan Blackburn Rovers, Chris Sutton.

Sempat dikejutkan oleh gol penyeimbang Livano Comenencia di babak pertama, Der Panzer akhirnya menunjukkan kelasnya dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan.

Hasil tersebut sekaligus mengingatkan publik pada kemenangan ikonik 7-1 atas Brasil di semifinal Piala Dunia 2014.

Wirtz memang gagal mengikuti jejak rekan barunya di Liverpool, Alexander Isak, yang sukses mencetak gol dalam debut Piala Dunia. Namun, performanya secara keseluruhan membuat Sutton terkesan.

"Alasan yang meringankan adalah karena ini adalah Curacao, tetapi para penggemar Liverpool yang menonton pertandingan, terutama di babak pertama, pasti bertanya-tanya apakah itu Florian Wirtz yang sama yang bermain untuk mereka musim lalu. Dia tampak senang mengenakan jersey Jerman, merasa nyaman dan bermain dengan bebas," kata Sutton.

Mantan pemain Chelsea itu juga menilai Wirtz menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.

"Dia tajam di sisi kiri, bergerak ke dalam untuk memberikan umpan-umpan cepat dan tajam. Dia kreatif dan cerdik. Dia tampak tidak terbebani. Dia benar-benar menjadi ancaman saat bermain bersama Jamal Musiala."

Meski namanya tidak masuk daftar pencetak gol, kontribusi pemain berusia 23 tahun tersebut tetap sangat besar.

Editor: Banu Adikara
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