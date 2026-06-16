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Andika Rachmansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 01.09 WIB

Followers Instagram Tembus 6 Juta usai Tanjung Verde Tahan Imbang Spanyol, Vozinha: Luar Biasa!

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol. (FIFA) - Image

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol. (FIFA)

JawaPos.com - Kiper Tanjung Verde, Vozinha, mendadak jadi sorotan dunia setelah tampil gemilang saat hadapi Spanyol di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Sampai-sampai, jumlah followers akun instagram pribadinya meroket hingga menembus 6 juta lebih followers.

Tanjung Verde secara mengejutkan berhasil menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0 di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026) malam WIB. Padahal sejatinya, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- tampil sangat dominan dalam laga tersebut.

Kejutan Tanjung Verde tak luput dari performa gemilang Vozinha yang jatuh bangun di bawah mistar gawang. Kiper berusia 40 tahun itu total mencatatkan tujuh penyelamatan, sekaligus membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. 

Berkat performa gemilang itu, Vozinha pun mencuri perhatian dunia. Kesuksesan kiper berusia 40 tahun itu langsung berdampak pada jumlah pengikut akun instagram pribadinya @vozinha1.

Sebelum laga melawan Spanyol, Vozinha diketahui hanya punya jumlah pengikut sekitar 42 ribu saja. Namun setelah laga berakhir, jumlah pengikutnya melonjak pesat hingga saat ini mencapai 6,5 juta followers.

Vozinha Tak Menyangka Followers Instagramnya Meroket

Mengetahui hal itu, Vozinha mengaku sangat terkejut. Meski begitu, ia tak ingin besar kepala. Dia mendedikasikan penampilan gemilangnya di laga kontra Spanyol untuk seluruh masyarakat Tanjung Verde.

“Ini luar biasa. Saya tidak pernah membayangkannya,” kata Vozinha, dilansir dari laman resmi FIFA, Selasa (16/6/2026).

“Pada akhirnya, semua ini untuk Cape Verde. Semua ini untuk rakyat kami. Saya berterima kasih kepada seluruh suporter, termasuk yang berasal dari Brasil, karena mereka telah memberikan dukungan luar biasa kepada masyarakat dan tim nasional Cape Verde. Semua ini untuk Cape Verde,” tambahnya.

Dedikasikan untuk Mendiang Kakek dan Neneknya

Lebih jauh, Vozinha juga mendedikasikan hasil bersejarah Tanjung Verde kontra Spanyol untuk mendiang kakek dan neneknya. Diakui olehnya, kakek dan neneknya berjasa besar dalam karier profesional sebagai pesepak bola.

Editor: Banu Adikara
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