Juara Bertahan Siap Raih Kemenangan! Prediksi Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Jadwal Siaran Langsung TV dan Live Streaming

JawaPos.com - Argentina akan menghadapi Aljazair pada laga perdana Grup J Piala Dunia 2026, Rabu (17/6) di Stadion Arrowhead GEHA Field, Amerika Serikat. Sang juara bertahan menargetkan kemenangan untuk mempermudah langkah mempertahankan gelar!

Argentina datang ke Amerika Serikat dengan skuad terbaik. Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Nicolas Otamendi, hingga Emiliano Martinez masih akan menjadi tulang punggung tim. Praktis hanya Angel Di Maria, pemain kunci yang membawa Argentina meraih gelar juara dunia 2022 yang kini sudah tidak bersama tim karena memutuskan pensiun dari sepak bola internasional.

Pada Piala Dunia 2026, La Albicelester tergabung di Grup J bersama Aljazair, Austria, dan debutan Jordania. Di atas kertas, akan menjadi kejutan besar jika anak asuh Lionel Scaloni gagal meraih kemenangan atau bahkan terhenti di fase grup.

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Menghadapi Aljazair, kemenangan nampaknya akan diraih meski tidak mudah oleh Argentina. Aljazair merupakan negara besar di Afrika dengan salah satu prestasi tertinggi yakni meraih juara Piala Afrika pada 2019.

Skuad Aljazair saat ini dipimpin oleh mantan winger Manchester City, Riyad Mahrez. Bersama beberapa pemain muda yang bersinar pada musim lalu seperti Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, hingga Luca Zidane putra dari legenda Prancis Zinedine Zidane di posisi penjaga gawang.

Pada laga uji coba jelang Piala Dunia 2026, tim dengan julukan Rubah Gurun ini mampu mengalahkan Belanda di Rotterdam dengan skor 1-0 berkat gol dari Anis Hadj Moussa. Hasil tersebut jelas menjadi bukti bahwa Argentina tidak boleh meremehkan Aljazair.

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