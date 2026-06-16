Pantai Gading Diprediksi Lolos dari Fase Grup Piala Dunia 2026, Ini Tujuh Alasannya

Amad Diallo merayakan gol kemenangan Pantai Gading ke gawang Ekuador pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial. (CAF)
JawaPos.com - Pantai Gading mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan cara yang sempurna. Gol Amad pada menit ke-90 memastikan kemenangan 1-0 atas Ekuador di Philadelphia, sekaligus menandai kemenangan pertama mereka di turnamen ini sejak 2014.
Hasil tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa The Elephants akhirnya mampu mematahkan kutukan masa lalu dan melangkah ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
Melansir ESPN, berikut tujuh alasan mengapa Pantai Gading diprediksi mampu lolos dari fase grup.
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Salah satu kelemahan terbesar generasi-generasi sebelumnya adalah kecenderungan runtuh ketika tekanan meningkat. Namun, tim asuhan Emerse Faé menunjukkan karakter berbeda saat menghadapi Ekuador.
Setelah sempat tertekan di babak pertama dan melihat lawan dua kali membentur tiang gawang, Pantai Gading tidak kehilangan ketenangan. Mereka justru tampil lebih berani di babak kedua dan berhasil mencuri kemenangan di menit akhir.
"Kami terlihat tegang. Ada keraguan dalam tim, sedikit rasa takut ketika harus mengambil risiko," ujar Faé.
Namun pelatih berusia 41 tahun itu melihat perubahan signifikan setelah turun minum.
"Kami mengambil lebih banyak risiko, lebih fokus, dan membuat lebih sedikit kesalahan individu."
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Berbeda dengan Generasi Emas yang selalu dibebani ekspektasi besar, skuad saat ini datang tanpa trauma kegagalan Piala Dunia sebelumnya.
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