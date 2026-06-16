Jadwal Siaran Langsung Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Argentina akan memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair di Grup J. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan tersebut.

Duel Prancis kontra Senegal digelar di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) dengan kick-off pukul 08.00 WIB. Laga ini akan menjadi ujian perdana bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.

Ini menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Semua mata tentu tertuju pada Argentina, yang merupakan juara bertahan ajang bergengsi sejagat raya tersebut.

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Argentina saat ini duduk di peringkat pertama dunia, sementara Aljazair ke-27 dunia. Dengan statusnya sebagai raja, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- pun sangat diunggulkan untuk memetik poin sempurna.

Argentina juga unggul secara rekor pertemuan. Kedua negara tersebut tercatat pernah berjumpa satu kali, di mana La Albiceleste meraih kemenangan dengan skor 4-3 dalam laga uji coba pada 5 Juni 2007.

Namun hasil tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan tolok ukur. Apalagi, pertemuan tersebut terjadi hampir dua dekade lalu. Kedalaman skuad yang dimiliki sudah sangat jauh berbeda, dan Aljazair pun sudah sangat berkembang.

Meski demikian, Argentina tetap unggul dibanding Aljazair jika bicara kedalaman skuad. Kedalaman skuad La Albiceleste terbilang mewah dengan dihuni banyak nama bintang di setiap sektor. Seperti Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lisandro Martinez, hingga Emiliano Martinez.

Lain cerita dengan Aljazair yang bisa dibilang mengandalkan kekuatan kolektif tim. Tim berjuluk Les Fennecs itu diperkuat oleh beberapa bintang seperti Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, hingga Rayan Ait Nouri.