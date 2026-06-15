Prediksi Timnas Belgia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Duel Pembuka Grup G yang Diprediksi Berjalan Ketat

JawaPos.com - Timnas Belgia dan Mesir akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi satu sama lain pada laga pembuka Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Lumen Field, Seattle, Selasa (16/6) dini hari WIB tersebut diperkirakan menyajikan pertarungan menarik antara dua tim yang datang dengan modal positif menjelang turnamen.

Di atas kertas, Timnas Belgia masih menjadi unggulan untuk meraih kemenangan lawan Mesir. Namun, Mesir memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang berpotensi membuat laga piala dunia berjalan lebih sulit daripada yang diperkirakan banyak pihak.

Bagi Timnas Belgia dan Mesir, pertandingan pertama selalu memiliki arti penting. Tiga poin di laga pembuka grup G Piala dunia 2026 dapat menjadi modal besar untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.

Apalagi Grup G dinilai cukup terbuka sehingga setiap hasil pertandingan bisa memberikan pengaruh besar terhadap persaingan klasemen. Belgia datang ke turnamen dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Rudi Garcia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026.

Setelah sempat mengalami beberapa hasil kurang memuaskan pada fase kualifikasi, performa mereka perlahan mulai menemukan konsistensi. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Belgia tampil impresif. Mereka sukses mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 5-2 sebelum bermain imbang 1-1 melawan Meksiko. Setelah itu, Red Devils kembali menunjukkan kualitasnya dengan menundukkan Kroasia 2-0.

Hasil paling mencolok terjadi saat Belgia menghadapi Tunisia dalam laga uji coba terakhir sebelum Piala Dunia. Mereka menang telak 5-0 dan menunjukkan ketajaman lini depan yang patut diwaspadai lawan-lawannya di fase grup.

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Salah satu kabar baik bagi Belgia adalah pulihnya Jeremy Doku. Winger lincah yang bermain di Manchester City tersebut sudah kembali berlatih penuh dan diprediksi tampil sejak menit awal. Kecepatan serta kemampuan dribelnya bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan Mesir.

Selain Doku, Belgia masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Leandro Trossard, hingga Thibaut Courtois. Kombinasi pemain senior dan generasi baru membuat skuad Belgia tetap menjadi salah satu tim yang layak diperhitungkan di turnamen ini.