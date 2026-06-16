Hasil Piala Dunia 2026: Maximiliano Araujo Selamatkan Uruguay dari Kekalahan Lawan Arab Saudi

Maximiliano Araujo selamatkan timnas Uruguay dari kekalahan atas Arab Saudi di Piala Dunia 2026. (instagram @fifaworldcup)
JawaPos.com - Timnas Uruguay harus puas berbagi poin dengan Arab Saudi usai imbang 1-1 di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat, Selasa (16/6) pukul 05.00 WIB.
Timnas Uruguay yang lebih diunggulkan untuk menang lawan Arab Saudi, justru harus kebobolan lebih dulu di menit ke-41 lewat Abdulelah Al Amri. Tim berjuluk La Celeste itu kemudian mencoba untuk merespons gol tersebut.
La Celeste tampil sangat dominan dalam laga tersebut, namun kesulitan menembus pertahanan disiplin Arab Saudi. Sampai akhirnya, timnas Urugiay baru bisa mencetak gol penyeimbang di menit ke-80 lewat Maximiliano Araujo.
Babak Pertama
Uruguay langsung menebar ancaman di menit ke-4 lewat tendangan Maximiliano Araujo. Akan tetapi tendangan tersebut masih bisa diredam kiper Arab Saudi, Mohammed Al Owais.
La Celeste sangat mendominasi jalannya pertandingan, tapi masih kesulitan menjebol rapatnya pertahanan Arab Saudi. Selepas water break, Uruguay mendapatkan peluang lewat tandukan Federico Vinas, namun lagi-lagi diamankan Mohammed Al Owais.
Meski tampil tertekan, Arab Saudi secara mengejutkan berhasil mencetak gol di menit ke-41 lewat sontekan Abdulelah Al Amri. Bek berusia 29 tahun itu memanfaatkan bola muntah sundulah Abdulhamid dari situasi sepak pojok.
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Uruguay mencoba mengejar ketertinggalan tersebut. Namun, upayanya belum berbuah manis dan harus tertinggal dari Arab Saudi di babak pertama dengan skor 0-1.
Babak Kedua
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