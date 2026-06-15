Prediksi Timnas Uruguay vs Arab Saudi: Jose Maria Gimenez Berharap Dimainkan

JawaPos.com - Jose Maria Gimenez masih berharap dimainkan di laga timnas Uruguay melawan Arab Saudi. Laga Grup H Piala Dunia tersebut dimainkan di Hard Rock Stadium, Selasa (16/6).

Kapten timnas Uruguay tersebut sempat mengalami cedera pergelangan kaki. Namun, Jose Maria Gimenez mengaku sudah pulih dan siap untuk tampil di laga piala dunia.

"Secara fisik saya baik-baik saja. Saya mengalami cedera pergelangan kaki yang membuat saya absen untuk sementara waktu, tetapi saya telah pulih dengan baik dan berlatih dengan maksimal. Apakah saya siap bermain atau tidak adalah keputusan pelatih, tetapi Anda selalu berusaha untuk siap menghadapi apa pun yang mereka minta," kata Jose Maria Gimenez yang dikutip ESPN, Senin (15/6).

Melawan Arab Saudi akan menjadi laga yang intens menurut Gimenez. Selain itu, bek Atletico Madrid tersebut memprediksi laga bakal dipenuhi dengan emosi.

"Semua pertandingan sangat penting, tetapi saya membayangkan ini akan menjadi pertandingan yang sangat intens, karena ini adalah pertandingan pertama dan kedua tim ingin mendapatkan poin. Kami pasti akan mencoba memainkan permainan kami untuk mengelola pertandingan dengan sebaik mungkin," jelas pemain 31 tahun itu.

"Saya pikir ini akan menjadi pertandingan di mana detail sangat penting, di mana emosi akan memuncak, dan itu tidak boleh memengaruhi kami secara negatif; itu harus memiliki pengaruh positif. Kita harus menghadapi pertandingan dengan sepenuh hati, tetapi dengan kepala dingin," terang Gimenez.

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Selain itu, Gimenez memuji sepak bola Arab Saudi yang mulai berkembang dengan liganya. Meskipun demikian, timnas Uruguay tetap bertekad memenangkan pertandingan.

"Mereka akan merasakan hal yang sama, adrenalin yang sama. Anda tidak bermain di Piala Dunia setiap hari. Arab Saudi akan menjadi lawan yang sangat tangguh; mereka adalah tim yang telah berkembang pesat, dengan liga yang juga berkembang pesat dan para pemain yang telah beradaptasi untuk bermain di level yang sangat tinggi. Tetapi kami adalah Uruguay; kami tahu lambang yang kami kenakan di dada kami dan apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan pertandingan," tandas Gimenez.