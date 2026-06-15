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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 16 Juni 2026 | 04.52 WIB

Profil Roberto Lopes, Bintang Tanjung Verde yang Direkrut Lewat LinkedIn dan Kini Tampil di Piala Dunia

Perjalanan inspiratif Roberto Lopes, bek Tanjung Verde, dari pegawai bank menuju Piala Dunia 2026. (ig @leagueofireland) - Image

Perjalanan inspiratif Roberto Lopes, bek Tanjung Verde, dari pegawai bank menuju Piala Dunia 2026. (ig @leagueofireland)

JawaPos.com - Tidak banyak pesepak bola yang bisa mengatakan bahwa karir internasional mereka dimulai dari sebuah pesan di LinkedIn. Namun, itulah kisah luar biasa Roberto Lopes.

Bek berusia 33 tahun yang dijuluki Pico itu kini bersiap tampil bersama Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, sebuah perjalanan yang terasa seperti cerita film. Dari seorang pegawai bank di Dublin hingga menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah sepak bola negaranya, Lopes membuktikan bahwa jalan menuju mimpi tidak selalu lurus.

Dari Penasihat Hipotek Menjadi Pesepak Bola Profesional

Melansir BBC, sekitar satu dekade lalu, Lopes masih menjalani kehidupan yang jauh dari gemerlap sepak bola internasional. Ia bekerja sebagai penasihat hipotek di Republik Irlandia sambil bermain secara paruh waktu bersama Bohemians di Liga Irlandia.

"Saya tidak menikmati pekerjaan itu," kenang Lopes.

Kesempatan besar datang pada 2017 ketika Shamrock Rovers menawarkan kontrak profesional kepadanya. Tawaran itu membuatnya meninggalkan pekerjaan kantoran dan fokus sepenuhnya pada sepak bola.

Keputusan tersebut menjadi titik balik yang mengubah hidupnya.

Direkrut Tanjung Verde Lewat LinkedIn

Kisah semakin menarik pada 2019. Pelatih Tanjung Verde saat itu, Rui Aguas, mengetahui bahwa ayah Lopes, Carlos, berasal dari negara kepulauan di lepas pantai Afrika Barat tersebut.

Alih-alih menghubunginya melalui agen atau federasi sepak bola, Aguas justru mengirim pesan melalui LinkedIn. Masalahnya, pesan itu ditulis dalam bahasa Portugis dan Lopes mengira itu hanya spam.

"Saya kira itu pesan spam dan saya tidak memperhatikannya," kata dia kepada BBC Sport.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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