Mengenal Tanjung Verde: Negara yang Lebih Muda 30 Tahun dari Indonesia, Lawan Spanyol di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Nama Tanjung Verde mungkin masih terdengar asing bagi banyak penggemar sepak bola. Namun negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat itu sedang menjadi sorotan dunia setelah mencatat sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026.

Pada Senin (15/6), Tanjung Verde langsung menghadapi ujian berat saat bertemu raksasa Eropa, Spanyol, dalam laga perdana Grup H Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka menjadi salah satu kisah paling menarik dalam turnamen yang untuk pertama kalinya diikuti 48 negara.

Negara Kepulauan di Tengah Samudra Atlantik Tanjung Verde atau Cape Verde adalah negara kepulauan yang terletak sekitar 570 kilometer di lepas pantai barat Afrika. Negara ini terdiri atas 10 pulau vulkanik utama dan sejumlah pulau kecil yang tersebar di Samudra Atlantik.

Luas wilayahnya hanya sekitar 4.000 kilometer persegi, atau hanya seluas Kabupaten Sukabumi, di Jawa Barat. Meski demikian, posisi geografisnya yang berada di jalur pelayaran antara Afrika, Eropa, dan Amerika membuat negara ini memiliki nilai strategis sejak berabad-abad lalu.

Lebih Muda 30 Tahun dari Indonesia Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, sedangkan Tanjung Verde baru merdeka pada 5 Juli 1975 setelah berabad-abad berada di bawah kolonialisme Portugal. Artinya, usia negara tersebut sekitar 30 tahun lebih muda dibandingkan Indonesia.

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Sebelum merdeka, Tanjung Verde menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan Portugis di Atlantik sejak abad ke-15. Setelah perjuangan panjang bersama gerakan kemerdekaan Guinea-Bissau, negara ini akhirnya memperoleh kedaulatan penuh pada 1975.

Menganut Sistem Demokrasi Parlementer Tanjung Verde dikenal sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Afrika. Negara ini menerapkan sistem republik semi-presidensial. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Dalam berbagai indeks demokrasi dan tata kelola pemerintahan, Cape Verde atau Tanjung Verde kerap masuk jajaran negara terbaik di benua Afrika berkat stabilitas politik dan tingkat korupsi yang relatif rendah.