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Risma Azzah Fatin
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.11 WIB

Samurai Biru Bangkit Dramatis Usai Gagalkan Kemenangan Belanda Lewat Gol Penyeimbang 2-2 pada Menit Akhir

Laga penyisihan grup Jepang vs Belanda Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports) - Image

Laga penyisihan grup Jepang vs Belanda Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports)

JawaPos.com - Jepang berhasil mengamankan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Belanda dalam pertandingan pembuka Grup F di Piala Dunia 2026 yang berlangsung penuh intensitas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (15/6), tim berjuluk Samurai Biru itu menunjukkan karakter kuat meskipun sempat tertinggal dari permainan agresif Oranje. Pertandingan ini menghadirkan empat gol, peluang berbahaya, serta aksi penyelamatan gemilang dari kedua penjaga gawang.

Belanda memulai pertandingan dengan tampil lebih dominan dan langsung memberikan tekanan kepada pertahanan Jepang. Donyell Malen hampir membawa Oranje unggul, tetapi kiper Jepang Suzuki mampu melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keseimbangan skor.

Jepang kemudian memberikan respons melalui serangan cepat yang melibatkan Nakamura dan Ueda untuk mengancam pertahanan lawan.

Memasuki babak kedua, Jepang meningkatkan intensitas permainan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Nakamura menjadi aktor penting melalui tendangan akurat yang tidak mampu dihentikan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Gol itu membangkitkan kepercayaan diri Samurai Biru untuk terus menekan lawan.

Belanda kembali unggul pada menit ke-63 melalui gol spektakuler Summerville yang melepaskan tembakan jarak jauh tanpa mampu dijangkau kiper Jepang. Meski berada dalam situasi sulit, Jepang tetap menunjukkan mental pantang menyerah dengan terus mencari peluang hingga akhir pertandingan.

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Ogawa mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan pada menit ke-88.

Hasil imbang 2-2 menjadi bukti bahwa Jepang mampu bersaing melawan tim kuat seperti Belanda dalam pertandingan internasional. Samurai Biru menunjukkan organisasi permainan yang baik, efektivitas dalam memanfaatkan peluang, serta ketahanan mental hingga menit-menit akhir.

Sementara itu, Belanda harus puas berbagi poin setelah gagal mempertahankan keunggulan menjelang pertandingan berakhir.

Editor: Candra Mega Sari
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