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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 15 Juni 2026 | 18.33 WIB

3 Masalah Utama yang Dihadapi Carlo Ancelotti setelah Brasil Ditahan Imbang Maroko

Hasil imbang 1-1 melawan Maroko mengungkap sejumlah masalah yang harus segera dibenahi Carlo Ancelotti jika Brasil ingin mewujudkan ambisi meraih gelar Piala Dunia keenam di 2026. (Instagram/@mrancelotti)

 

 

JawaPos.com - Brasil gagal mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko di Stadion MetLife, New Jersey. 

Meski berhasil menghindari kekalahan berkat gol indah Vinicius Junior, pertandingan tersebut memperlihatkan beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan Carlo Ancelotti.

Maroko tampil lebih agresif dan sempat membuat Selecao berada dalam tekanan sepanjang babak pertama.

Melansir Sports Illustrated, berikut tiga masalah utama yang menjadi perhatian setelah laga tersebut.

1. Awal Pertandingan yang Terlalu Lambat

Brasil terlihat belum siap ketika peluit awal dibunyikan. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan dan mendominasi penguasaan bola pada 10 menit pertama, sekaligus memaksa Selecao lebih banyak bertahan.

Tim asuhan Walid Regragui berulang kali menyerang sisi kiri pertahanan Brasil yang ditempati Douglas Santos. Selain itu, celah di lini tengah juga dimanfaatkan dengan baik oleh Singa Atlas.

Gol Ismael Saibari pada menit ke-21 menjadi bukti nyata rapuhnya organisasi permainan Brasil. Brahim Diaz mendapatkan terlalu banyak ruang untuk mengirim umpan terobosan, sementara Gabriel dan Marquinhos gagal mengantisipasi pergerakan Saibari.

Jika ingin benar-benar bersaing memperebutkan gelar juara, Brasil tidak bisa terus membiarkan lawan mendikte jalannya pertandingan sejak menit awal. Ancelotti harus menemukan cara agar timnya lebih siap dan mampu mengendalikan tempo permainan.

2. Terlalu Bergantung pada Momen Magis Vinicius Junior

Ketika permainan kolektif Brasil belum berjalan maksimal, kualitas individu Vinicius Junior kembali menjadi penyelamat.

Pada menit ke-32, bintang Real Madrid itu mencetak gol spektakuler yang mengubah arah pertandingan. Gol tersebut bukan hanya menyamakan kedudukan, tetapi juga membangkitkan kepercayaan diri para pemain Brasil.

Namun, situasi ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar: seberapa jauh Brasil bergantung pada kecemerlangan individu?

Editor: Edi Yulianto
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