4 Poin Penting dari Laga Sengit Brasil vs Maroko: Vinicius Jr Jadi Penyelamat, Selecao Masih Punya PR Besar

JawaPos.com - Brasil dan Maroko menyajikan salah satu pertandingan paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026. Duel dua tim penghuni 10 besar ranking FIFA itu berakhir imbang 1-1 di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu (15/6) WIB.

Maroko sempat unggul lebih dulu lewat Ismael Saibari sebelum Vinicius Junior menyelamatkan Brasil melalui gol indah yang membuat kedua tim harus puas berbagi angka.

Meski hasil akhir menjadi sorotan utama, ada sejumlah cerita menarik yang muncul dari pertandingan pembuka Grup C tersebut.

Melansir Fox Sports, berikut ini beberapa sorotan tersebut.

1. Vinicius Junior Akhirnya Menjawab Kritik Selama sekitar setengah jam pertama, Vinicius Junior nyaris tak terlihat. Pemain Real Madrid itu terus mendapat penjagaan ketat dari dua pemain Maroko setiap kali menguasai bola. Namun, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.

Menerima umpan dari Bruno Guimaraes, Vinicius bergerak dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau Yassine Bounou. Gol tersebut menghidupkan kembali Brasil yang sebelumnya kesulitan keluar dari tekanan lawan.

Gol itu juga menjadi gol ke-10 Vinicius dalam 50 pertandingan bersama tim nasional Brasil. Catatan yang memang masih jauh dari ekspektasi untuk pemain yang dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik dunia.

Meski begitu, pertandingan melawan Maroko bisa menjadi titik balik bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Vinicius tampil sebagai sosok yang menentukan hasil pertandingan bagi Selecao.

2. Maroko Membuktikan Semifinal 2022 Bukan Kebetulan Jika masih ada yang menganggap Maroko hanya tim kejutan, penampilan mereka melawan Brasil menjadi bantahan yang sempurna.

Singa Atlas tampil lebih agresif sejak menit pertama. Mereka mendominasi penguasaan bola di awal laga, melakukan pressing tinggi, dan memaksa Brasil berkali-kali kehilangan bola.

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Gol Ismael Saibari lahir dari kombinasi apik bersama Brahim Diaz dan memperlihatkan kualitas permainan cepat yang dimiliki tim asuhan Mohamed Ouahbi.