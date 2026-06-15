Lamine Yamal dalam Kondisi Prima Jelang Lawan Tanjung Verde, tapi Belum Bisa Main 90 Menit

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (FIFA)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente mengungkap kabar baik jelang melawan Tanjung Verde di piala dunia. De La Fuente menyebut Lamine Yamal dalam kondisi prima, namun belum bisa tampil penuh selama 90 menit.
Timnas Spanyol akan memulai kampanye di Piala Dunia 2026 dengan melawan Tanjung Verde di laga pertama Grup H. Duel tersebut akan digelar di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6) pukul 23.00 WIB.
Menjelang laga Timnas Spanyol vs Tanjung Verde, salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi Lamine Yamal. Bintang Barcelona itu diragukan tampil di piala dunia karena masih dalam pemulihan cedera.
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Akan tetapi, pelatih timnas Spanyol Luis De La Fuente menyatakan, Lamine Yamal sudah dalam kondisi sempurna untuk melawan Tanjung Verde. Begitu juga dengan pemain lainnya seperti Nico Williams dan Victor Munoz yang mengalami cedera jelang Piala Dunia 2026.
“Kabar baiknya adalah Lamine berada dalam kondisi sempurna. Dia sudah berada di kondisi yang kami inginkan,” kata De la Fuente dalam konferensi pers jelang pertandingan kontra Tanjung Verde, dikutip dari ESPN, Senin (15/6).
“Dia baik-baik saja, begitu juga dengan Nico (Williams) dan Victor (Munoz). Mereka semua tersedia, meski beberapa di antaranya tidak akan bermain penuh,” sambung dia.
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Meski sudah dalam kondisi prima, De La Fuente menjelaskan bahwa Yamal masih belum bisa bermain penuh. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bintang berusia 19 tahun itu tidak akan dimainkan melawan Tanjung Verde.
“Dokter mengatakan Lamine bisa bermain besok tanpa masalah. Bukan untuk bermain 90 menit penuh, tetapi bermain beberapa menit tentu bisa,” ungkap Luis de la Fuente.
Sebab, De La Fuente mengatakan bahwa dirinya akan memainkan Yamal jika Spanyol membutuhkan jasanya di laga kontra Tanjung Verde. Hal yang sama juga berlaku dengan Nico Williams dan Victor Munoz.
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