Daftar Susunan Pemain Amerika Serikat vs Paraguay Piala Dunia 2026: Pochettino Tak Main-main!

JawaPos.com — Timnas Amerika Serikat menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Timnas Paraguay pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, Sabtu (13/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Pelatih Mauricio Pochettino memasang sejumlah pemain andalan seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, hingga Folarin Balogun untuk mengamankan tiga poin pertama di hadapan publik sendiri.

Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat memikul ekspektasi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Laga melawan Paraguay menjadi kesempatan penting untuk mengawali perjalanan dengan hasil positif.

Pochettino mendapat kabar baik jelang pertandingan karena seluruh pemainnya berada dalam kondisi fit.

Situasi tersebut membuat mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Chelsea itu leluasa memilih susunan pemain terbaik tanpa terkendala cedera.

Mengapa Amerika Serikat Percaya Diri? Amerika Serikat datang dengan persiapan yang matang setelah menjalani pemusatan latihan dan sejumlah laga uji coba sebelum turnamen.

Chemistry antarpemain juga terus berkembang berkat waktu persiapan yang cukup panjang.

Di lini depan, Christian Pulisic tetap menjadi tumpuan utama kreativitas serangan.