Daftar Susunan Pemain Amerika Serikat vs Paraguay Piala Dunia 2026: Pochettino Tak Main-main!

Christian Pulisic memimpin Amerika Serikat menghadapi Paraguay pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium. (Instagram @cmpulisic)
JawaPos.com — Timnas Amerika Serikat menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Timnas Paraguay pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, Sabtu (13/6/2026) pukul 08.00 WIB.
Pelatih Mauricio Pochettino memasang sejumlah pemain andalan seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, hingga Folarin Balogun untuk mengamankan tiga poin pertama di hadapan publik sendiri.
Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat memikul ekspektasi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Laga melawan Paraguay menjadi kesempatan penting untuk mengawali perjalanan dengan hasil positif.
Pochettino mendapat kabar baik jelang pertandingan karena seluruh pemainnya berada dalam kondisi fit.
Situasi tersebut membuat mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Chelsea itu leluasa memilih susunan pemain terbaik tanpa terkendala cedera.
Amerika Serikat datang dengan persiapan yang matang setelah menjalani pemusatan latihan dan sejumlah laga uji coba sebelum turnamen.
Chemistry antarpemain juga terus berkembang berkat waktu persiapan yang cukup panjang.
Di lini depan, Christian Pulisic tetap menjadi tumpuan utama kreativitas serangan.
Kapten tim itu akan didukung Malik Tillman di belakang striker Folarin Balogun yang dipercaya sebagai ujung tombak.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa