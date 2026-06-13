Jelang Lawan Maroko di Piala Dunia 2026, Alisson Becker Puji Peran Carlo Ancelotti bagi Timnas Brasil

JawaPos.com - Kiper Timnas Brasil Alisson Becker memberikan pujian kepada pelatih Carlo Ancelotti atas perannya dalam menghidupkan kembali performa tim dalam satu tahun terakhir menjelang Piala Dunia 2026.

Pernyataan itu disampaikan Alisson pada Jumat (12/6) atau dua hari sebelum laga pembuka Brasil menghadapi Maroko di MetLife Stadium.

Menurut kiper yang memperkuat Liverpool FC itu, kehadiran Ancelotti membawa perubahan signifikan dalam suasana tim setelah sebelumnya Brasil mengalami periode mengecewakan dengan hasil yang kurang memuaskan.

“Sejak kedatangan Ancelotti, atmosfer tim benar-benar berubah. Dia memiliki kehadiran yang kuat dan mampu menciptakan ketenangan, lingkungan yang fokus pada pekerjaan tanpa kontroversi atau gangguan lain,” ujar Alisson dikutip dari Daily Mail.

Alisson juga menilai pelatih asal Italia itu sebagai sosok pemenang sejati. “Dia adalah seorang pemenang sejati, dan itu sangat terlihat. Para pemain juga bisa merasakannya.

Dia sudah memenangkan segalanya di sepak bola, tetapi tetap datang ke timnas Brasil dengan penuh semangat dan antusiasme,” tambahnya.

Alisson sendiri akan menjalani Piala Dunia ketiganya setelah tampil pada edisi 2018 dan 2022. Dengan pencapaian itu, Alisson berpeluang menyamai catatan kiper legendaris Brasil seperti Claudio Taffarel dan Gilmar yang juga tampil di tiga Piala Dunia dan berhasil mengangkat trofi juara dunia.