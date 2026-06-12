Prediksi Skor Timnas Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026: Era Baru Selecao Bersama Carlo Ancelotti

Vinicius Junior menjadi salah satu andalan Timnas Brasil saat menghadapi Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium. (Instagram @vinijr)
JawaPos.com - Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB. Duel ini menjadi ujian pertama era Carlo Ancelotti bersama Selecao.
Kemenangan sangat penting untuk membuka jalan menuju fase gugur di tengah persaingan grup yang ketat. Brasil memasuki Piala Dunia 2026 dengan harapan besar setelah menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala.
Pelatih asal Italia tersebut datang membawa reputasi sebagai salah satu pelatih tersukses di dunia dengan segudang gelar di level klub. Tekanan terhadap Timnas Brasil selalu tinggi karena status mereka sebagai pemilik lima gelar juara dunia.
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Sejak menjadi kampiun pada 2002, Selecao belum lagi mengangkat trofi Piala Dunia dan hanya sekali mencapai semifinal.
Persiapan Brasil menjelang turnamen berlangsung cukup menjanjikan. Mereka mencatat kemenangan telak 6-2 atas Panama dan menundukkan Mesir 2-1, menunjukkan kualitas serangan yang tetap menakutkan.
Kembalinya Neymar juga menjadi sorotan besar. Namun, kondisi fisiknya belum sepenuhnya ideal setelah absen panjang akibat cedera, sehingga peluang tampil sejak menit awal masih diragukan.
Maroko datang ke Amerika Utara dengan status salah satu tim paling disegani dari luar Eropa dan Amerika Selatan. Atlas Lions masih membawa kepercayaan diri tinggi setelah mencetak sejarah sebagai tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022.
Keberhasilan tersebut diraih saat mereka menyingkirkan Belgia, Spanyol, dan Portugal. Meski kini ditangani Mohamed Ouahbi, fondasi permainan yang kuat masih menjadi modal utama mereka.
Performa terkini Maroko juga cukup impresif. Mereka menang 5-0 atas Burundi, menghajar Madagaskar 4-0, lalu menahan Norwegia 1-1 dalam rangkaian laga persiapan menuju Piala Dunia 2026.
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