Prediksi Haiti vs Skotlandia 14 Juni 2026: Ujian Berat Les Grenadiers di Laga Piala Dunia 2026

Haiti ubah desain jersey Piala Dunia 2026 dari Saeta. (@fhfhaiti/Instagram).
JawaPos.com - Pertandingan antara Haiti dan Skotlandia pada matchday pertama Grup C Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang menarik untuk disimak.
Meski tidak melibatkan tim unggulan turnamen, pertemuan kedua negara ini menyimpan banyak cerita dan ambisi besar dari masing-masing kubu. Duel yang akan berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough, pada Minggu (14/6/2026) WIB tersebut diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar start positif di fase grup.
Bagi Haiti, tampil di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian luar biasa. Tim berjuluk Les Grenadiers akhirnya kembali merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia setelah penantian yang sangat panjang.
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Kehadiran mereka di putaran final menjadi bukti perkembangan sepak bola Haiti dalam beberapa tahun terakhir sekaligus memberikan kebanggaan tersendiri bagi para pendukungnya.
Namun perjalanan Haiti menuju turnamen ini tidak bisa dibilang mudah. Situasi keamanan yang masih belum stabil di dalam negeri membuat mereka harus menghadapi berbagai keterbatasan selama persiapan.
Bahkan sebagian agenda tim nasional tidak dapat dilaksanakan secara ideal. Meski demikian, skuad asuhan Sebastien Migne mampu menunjukkan mentalitas kuat dan berhasil melewati berbagai rintangan sepanjang fase kualifikasi.
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Haiti datang ke Piala Dunia dengan modal yang cukup menjanjikan. Dalam laga uji coba terakhir, mereka sempat meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Selandia Baru.
Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan lini serang mereka yang cukup efektif ketika mendapatkan ruang.
Meski kemudian harus mengakui keunggulan Peru dengan skor 1-2, performa Haiti tetap memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan menjadi lawan yang mudah bagi siapa pun di grup ini.
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