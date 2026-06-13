Prediksi Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026: Ujian Perdana Carlo Ancelotti Hadapi Atlas Lions!

Carlo Ancelotti tetap sertakan Neymar ke skuad Piala Dunia 2026 meski cedera. (@BrasilEdition/X).
JawaPos.com - Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Maroko pada laga pertama Grup C yang berlangsung di MetLife Stadium, East Rutherford, Minggu (14/6/2026) dini hari WIB.
Pertandingan ini menjadi salah satu duel paling menarik pada pekan pembuka karena mempertemukan dua tim yang datang dengan reputasi dan ambisi besar.
Bagi Brasil, turnamen kali ini menandai awal era baru bersama Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut dipercaya membawa Selecao kembali ke jalur kejayaan setelah beberapa edisi Piala Dunia berakhir di bawah ekspektasi.
Sebagai negara dengan koleksi lima gelar juara dunia, tekanan yang dihadapi Brasil tentu tidak pernah kecil. Apalagi, sudah lebih dari dua dekade sejak mereka terakhir kali mengangkat trofi pada tahun 2002.
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Kehadiran Ancelotti memberikan harapan baru bagi publik Brasil. Pengalamannya menangani klub-klub elite Eropa membuat banyak pihak optimistis ia mampu membangun tim yang lebih matang dan stabil.
Meski demikian, tantangan pertama yang menanti tidak bisa dianggap ringan karena Maroko datang dengan status salah satu tim paling berbahaya dari Afrika.
Persiapan Brasil menuju turnamen ini terbilang cukup meyakinkan. Dalam dua laga pemanasan terakhir, mereka berhasil mengalahkan Panama dengan skor telak 6-2 sebelum menundukkan Mesir 2-1.
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini serang Brasil tetap memiliki daya ledak tinggi meski belum tampil dengan kekuatan penuh.
Sorotan utama masih tertuju pada Neymar. Bintang senior Brasil itu kembali masuk radar tim nasional setelah sempat lama absen akibat cedera.
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