Wataru Endo Absen di Piala Dunia 2026, Begini Dugaan Penyebab dari Sudut Pandang Fisioterapi

JawaPos.com - Harapan Wataru Endo untuk memimpin Jepang di Piala Dunia 2026 harus berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan.

Kapten tim nasional Jepang tersebut dipastikan tidak masuk dalam skuad akhir setelah kondisi cedera pergelangan kaki kirinya dinilai belum cukup siap untuk menghadapi tuntutan kompetisi selevel Piala Dunia.

Cedera yang dialami Endo sebenarnya bukan masalah baru. Gelandang berusia 33 tahun itu mengalami cedera pada pergelangan kaki kiri sejak Februari lalu saat membela Liverpool.

Ketika itu ia salah mendarat dalam sebuah duel dan tidak mampu melanjutkan pertandingan hingga harus ditandu keluar lapangan.

Kondisi cedera tersebut kemudian memerlukan tindakan operasi. Akibatnya, Endo harus melewatkan sebagian besar paruh kedua musim bersama Liverpool dan fokus menjalani proses pemulihan.

Meski demikian, satu target besar terus menjadi motivasi utamanya, yakni tampil di Piala Dunia 2026.

Sebagai kapten Jepang dan salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad, Endo berusaha keras mengejar kebugaran tepat waktu.

Selama kurang lebih tiga bulan, ia menjalani rehabilitasi intensif untuk memulihkan kondisi pergelangan kakinya. Upaya tersebut sempat menunjukkan perkembangan positif ketika Endo kembali tampil dalam laga uji coba melawan Islandia pada 31 Mei lalu.