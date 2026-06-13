Gagal Manfaatkan Status Tuan Rumah, Kanada Hanya Bermain Imbang 1-1 Kontra Bosnia-Herzegovina

Para pemain Kanada berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang Bosnia-Herzegovina pada pertandingan awal Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada, Sabtu WIB. Laga berakhir imbang 1-1. (X/FifaWorldCup)
JawaPos.com - Timnas Kanada harus puas bermain imbang menghadapi Timnas Bosnia-Herzgovina dengan skor 1-1 pada pertandingan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field, Toronto, Jumat waktu setempat.
Pada pertandingan ini Bosnia-Herzegovina sempat unggul terlebih dahulu melalui Jovo Lukic, namun Kanada lolos dari kekalahan berkat Cyle Larin, demikian catatan FIFA.
Hasil imbang ini membuat Kanada berada di posisi pertama dengan satu poin dari satu pertandingan, diikuti Bosnia-Herzegovina di peringkat kedua.
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Selanjutnya Kanada akan menghadapi Qatar pada pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2026, Kamis (18/6) waktu setempat, sedangkan Bosnia-Herzegovina berjumpa Swiss di hari yang sama.
Kanada sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada laga ini, akan tetapi tembakan yang dilepaskan Jonathan David masih dapat diamankan kiper Bosnia Nikola Vasilj.
Bosnia berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 21 setelah umpan dari Sead Kolasinac dapat dikonversikan menjadi gol melalui sundulan Jovo Lukic sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Pada sisa waktu babak pertama, Kanada terus berupaya untuk mencari gol penyeimbang, namun hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Bosnia masih bertahan.
Memasuki babak kedua, Kanada kembali memperagakan permainan menyerang dan sempat menciptakan peluang melalui tendangan Richard Laryea yang gagal membobol gawang Bosnia.
Setelah berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya Kanada berhasil membobol gawang Bosnia melalui gol yang diciptakan Cyle Larin setelah menerima umpan Promise David sehingga skor berubah menjadi 1-1 pada menit 78.
Di sisa waktu pertandingan, Kanada dan Bosnia berusaha mencari gol kemenangan, akan tetapi hingga laga usai, skor imbang 1-1 untuk kedua tim tetap bertahan.
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