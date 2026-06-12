Profil Oh Hyeon-gyu, Striker Beşiktaş yang Menangkan Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Korea Selatan mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil manis setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1 dalam laga Grup A. Di balik kemenangan dramatis tersebut, satu nama yang menjadi sorotan adalah Oh Hyeon-gyu.

Striker berusia 25 tahun itu tampil sebagai pahlawan setelah mencetak gol kemenangan yang memastikan tiga poin bagi Taeguk Warriors. Gol tersebut lahir hanya beberapa menit setelah masuk dari bangku cadangan.

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Korea Selatan sempat tertinggal lebih dahulu dari Republik Ceko. Pelatih kemudian memasukkan Oh Hyeon-gyu pada menit ke-69 untuk menggantikan kapten tim Son Heung-min.

Keputusan tersebut terbukti tepat. Pada menit ke-80, Oh berhasil memanfaatkan umpan matang dari Hwang In-beom sebelum melepaskan penyelesaian akhir yang membawa Korea Selatan berbalik unggul 2-1. Skor itu bertahan hingga laga berakhir.

Nama Oh Hyeon-gyu memang bukan sosok asing dalam perkembangan sepak bola Korea Selatan. Lahir di Namyangju, Provinsi Gyeonggi, pada 12 April 2001, dia dikenal sebagai penyerang bertipe target man modern yang memiliki kemampuan duel udara kuat serta penyelesaian akhir yang efektif.

Karir profesionalnya dimulai bersama Suwon Samsung Bluewings sebelum menjalani wajib militer dengan memperkuat Gimcheon Sangmu. Penampilannya yang konsisten membuat dirinya mendapat kesempatan berkarir di Eropa.

Oh bergabung dengan Celtic di Skotlandia dan berhasil meraih gelar Liga Skotlandia serta Piala Liga Skotlandia. Setelah itu, dia melanjutkan karir bersama Genk di Belgia dan berkembang menjadi salah satu penyerang Asia yang cukup diperhitungkan di kompetisi tersebut.

Pada Februari 2026, Besiktas merekrutnya dengan nilai transfer sekitar 14 juta euro. Kepindahan itu langsung membuahkan hasil positif.