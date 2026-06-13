Prediksi Susunan Pemain Amerika Serikat vs Paraguay: Mauricio Pochettino Ingin Timnya Main Tanpa Beban

Pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino. (Dok. Mauricio Pochettino)
JawaPos.com - Mauricio Pochettino ingin tim nasional Amerika Serikat bermain tanpa beban saat menghadapi Paraguay. Laga Grup D Piala Dunia tersebut bakal dimainkan di SoFi Stadium, Sabtu (13/6) pukul 08.00 WIB.
Berstatus sebagai tim tuan rumah membuat timnas Amerika Serikat dipenuhi dengan motivasi. Mauricio Pochettino juga sangat siap menghadapi laga perdananya di Piala Dunia 2026.
"Kami sangat termotivasi dan sangat bersemangat menantikan momen ini. Kami siap," ucap Mauricio Pochettino saat jumpa pers yang dikutip dari Record, Sabtu (13/4).
Di sisi lain, tekanan menjadi tuan rumah tetap dirasakan oleh Pochettino. Namun, pelatih 54 tahun tersebut bakal mengubahnya menjadi energi bagi timnas Amerika Serikat.
"Yang terpenting adalah mengubah semua antisipasi ini menjadi energi," ujar Pochettino. Pelatih asal Argentina tersebut ingin dukungan dari suporter Amerika Serikat saat menghadapi Senegal dan Jerman kembali terulang.
Menurut Pochettino, yang paling terpenting adalah menikmati permainan. Dia ingin timnya bermain tanpa beban dan tidak perlu khawatir jika melakukan kesalahan.
"Pada akhirnya, ini hanyalah sebuah permainan, bukan? Kita harus menikmati pertandingan. Kita harus memberikan yang terbaik, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan merasa bebas, membuat kesalahan tanpa memikirkan konsekuensinya," pungkas eks pelatih Tottenham Hotspur tersebut.
Timnas Amerika Serikat dan Paraguay sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Amerika Serikat (3-4-2-1):
Kiper:Matt Freese
Bek: Tim Ream, Mark McKenzie, Chris Richards
Gelandang: Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie, Sergiño Dest
Penyerang: Christian Pulisic, Malik Tillman, Folarin Balogun
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