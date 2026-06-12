4 Poin Penting dari Kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan

JawaPos.com - Meksiko semakin dekat dengan tiket menuju fase gugur Piala Dunia 2026 setelah mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan di Estadio Azteca.

Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, El Tri kini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Satu poin tambahan saja berpotensi mengantar mereka lolos dari fase grup untuk kedelapan kalinya dalam sembilan edisi Piala Dunia sejak 1994.

Julián Quiñones membuka keunggulan pada menit kesembilan sebelum Raúl Jiménez menggandakan skor di hadapan sekitar 80.000 pendukung yang memadati stadion. Pertandingan ini juga diwarnai tiga kartu merah, sebuah jumlah yang cukup mengejutkan untuk laga pembuka turnamen.

Melansir Sports Illustrated, berikut empat poin penting dari kemenangan Meksiko.

1. Meksiko Mencatat Sejarah Baru di Piala Dunia Meksiko kembali mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Setelah menjadi tuan rumah pada 1970 dan 1986, negara tersebut kini menjadi yang pertama dalam sejarah yang menggelar pertandingan Piala Dunia di tiga edisi berbeda.

Edisi 1970 dan 1986 dikenang sebagai dua turnamen paling ikonik sepanjang sejarah. Karena itu, Piala Dunia 2026 membawa ekspektasi yang sangat tinggi, meski kali ini Meksiko berbagi status tuan rumah dengan dua negara lainnya.

Kemenangan di laga pembuka menjadi awal yang ideal untuk perjalanan mereka.

2. Afrika Selatan Menjadi Lawan yang Ideal Afrika Selatan datang ke turnamen dengan modal kurang meyakinkan. Mereka tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir dan kesulitan mencetak gol secara konsisten.