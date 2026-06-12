Gagal Menang atas Timnas Korea Selatan, Pelatih Republik Ceko Akui Kekurangan Timnya

Pemain andalan timnas Republik Ceko Patrik Schick. Ceko kalah atas Korea Selatan pada laga Piala Dunia 2026. (Instagram/@p_schicky)
JawaPos.com - Republik Ceko harus memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang kurang memuaskan. Sempat unggul lebih dahulu, tim asuhan Miroslav Koubek justru gagal mempertahankan keunggulan dan akhirnya menyerah 1-2 dari Korea Selatan pada laga Grup A.
Kekalahan tersebut mengakhiri catatan enam pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dibukukan Republik Ceko. Meski kecewa, melansir Channel New Asia, Miroslav Koubek mengakui bahwa Timnas Korea Selatan memang tampil lebih baik dan layak meraih kemenangan pada laga piala dunia.
"Kami memang melakukan beberapa kesalahan tetapi juga menciptakan peluang. Lawan kami sangat cepat. Tim yang lebih baiklah yang menang," kata Miroslav Koubek kepada wartawan.
Baca Juga:Pelatih Timnas Korea Selatan Yakin Latihan di Dataran Tinggi Berdampak pada Kemenangan atas Republik Ceko
Pelatih berusia 74 tahun itu juga menilai timnya telah menunjukkan semangat juang yang baik, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah besar di sektor serangan.
"Kami harus berjuang dan kami berhasil. Sekarang kita perlu melangkah maju. Kita perlu lebih menyerang dan kreatif di 30 meter terakhir. Dalam hal serangan, kita masih perlu meningkatkan diri," terang dia.
Republik Ceko sebenarnya sempat berada di atas angin setelah kapten tim, Ladislav Krejci, membuka keunggulan lewat sundulan memanfaatkan dominasi mereka dalam duel udara. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama. Hwang In-beom mencetak gol penyeimbang sebelum kemudian menyumbangkan assist untuk gol kemenangan Oh Hyeon-gyu, yang masuk dari bangku cadangan.
Baca Juga:Hwang In-Beom Jadi Inspirasi Comeback Timnas Korea Selatan di Laga Pembuka Piala Dunia 2026
Selain menyoroti kurang tajamnya lini serang, Koubek juga berharap para pemain kuncinya bisa memberikan kontribusi lebih besar pada pertandingan berikutnya. Dia secara khusus menyinggung penyerang Patrik Schick dan gelandang serang Pavel Sulc, yang ditarik keluar pada babak kedua setelah terlihat kelelahan akibat cuaca panas.
Republik Ceko selanjutnya akan menghadapi Afrika Selatan pada 18 Juni. Koubek memperkirakan pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah.
"Kita akan menghadapi lawan yang sulit dan kita baru saja menghadapi lawan yang sulit. Sudah menjadi kewajiban kita untuk bermain hingga akhir, jadi jelas para pemain kelelahan," kata Koubek.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang