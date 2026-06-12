Gagal Menang atas Timnas Korea Selatan, Pelatih Republik Ceko Akui Kekurangan Timnya

JawaPos.com - Republik Ceko harus memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang kurang memuaskan. Sempat unggul lebih dahulu, tim asuhan Miroslav Koubek justru gagal mempertahankan keunggulan dan akhirnya menyerah 1-2 dari Korea Selatan pada laga Grup A.

Kekalahan tersebut mengakhiri catatan enam pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dibukukan Republik Ceko. Meski kecewa, melansir Channel New Asia, Miroslav Koubek mengakui bahwa Timnas Korea Selatan memang tampil lebih baik dan layak meraih kemenangan pada laga piala dunia.

"Kami memang melakukan beberapa kesalahan tetapi juga menciptakan peluang. Lawan kami sangat cepat. Tim yang lebih baiklah yang menang," kata Miroslav Koubek kepada wartawan.

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Pelatih berusia 74 tahun itu juga menilai timnya telah menunjukkan semangat juang yang baik, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah besar di sektor serangan.

"Kami harus berjuang dan kami berhasil. Sekarang kita perlu melangkah maju. Kita perlu lebih menyerang dan kreatif di 30 meter terakhir. Dalam hal serangan, kita masih perlu meningkatkan diri," terang dia.

Republik Ceko sebenarnya sempat berada di atas angin setelah kapten tim, Ladislav Krejci, membuka keunggulan lewat sundulan memanfaatkan dominasi mereka dalam duel udara. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama. Hwang In-beom mencetak gol penyeimbang sebelum kemudian menyumbangkan assist untuk gol kemenangan Oh Hyeon-gyu, yang masuk dari bangku cadangan.

Selain menyoroti kurang tajamnya lini serang, Koubek juga berharap para pemain kuncinya bisa memberikan kontribusi lebih besar pada pertandingan berikutnya. Dia secara khusus menyinggung penyerang Patrik Schick dan gelandang serang Pavel Sulc, yang ditarik keluar pada babak kedua setelah terlihat kelelahan akibat cuaca panas.

Republik Ceko selanjutnya akan menghadapi Afrika Selatan pada 18 Juni. Koubek memperkirakan pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah.