Update Klasemen Grup A Piala Dunia 2026: Meksiko Nyaman di Puncak, Korea Selatan dan Ceko Siap Menantang!

JawaPos.com — Meksiko langsung memimpin klasemen Grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka di Stadion Azteca, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB. Kemenangan tersebut membuat El Tri mengoleksi tiga poin dan unggul selisih gol atas pesaing lain yang belum bertanding.

Hasil positif itu diraih berkat gol cepat Julián Quiñones pada menit ke-9 dan tambahan gol Raul Jiménez pada menit ke-79.

Afrika Selatan mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain setelah Yaya Sithole dan Themba Zwane menerima kartu merah.

Meksiko Langsung Kuasai Puncak Grup A Meksiko tampil dominan sejak awal pertandingan di hadapan pendukung sendiri.

Tim asuhan Javier Aguirre terus menekan dan berhasil membuka keunggulan ketika Quiñones memanfaatkan peluang menjadi gol pertama Piala Dunia 2026.

Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum meski El Tri menciptakan sejumlah peluang tambahan. Salah satunya saat tendangan melengkung Quiñones pada menit ke-42 hanya membentur tiang gawang Afrika Selatan.

Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan. Yaya Sithole menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah di Piala Dunia 2026 setelah melakukan tekel keras pada menit ke-49.

Unggul jumlah pemain membuat Meksiko semakin leluasa mengontrol permainan. Raul Jiménez kemudian menggandakan keunggulan setelah menyambut umpan Roberto Alvarado dan mengubah skor menjadi 2-0.