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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 12 Juni 2026 | 13.38 WIB

Hasil Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Hujan Kartu Merah di Laga Pembuka yang Berakhir 2-0

Raul Jimenez merayakan gol kedua saat Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca. (Instagram @miseleccionmx) - Image

Raul Jimenez merayakan gol kedua saat Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca. (Instagram @miseleccionmx)

JawaPos.com — Timnas Meksiko mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Timnas Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Azteca, Meksiko, Kamis (11/6/2026) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB. Pertandingan berlangsung panas dengan tiga kartu merah yang dikeluarkan wasit dan membuat Afrika Selatan mengakhiri laga hanya dengan sembilan pemain.

Gol kemenangan Meksiko dicetak Julián Quiñones pada menit ke-9 dan Raul Jimenez pada menit ke-67.

Hasil ini sekaligus membawa El Tri meraih tiga poin pertama di hadapan pendukung sendiri dalam turnamen yang mereka gelar bersama Amerika Serikat dan Kanada.

Bagaimana Meksiko Membuka Keunggulan?

Meksiko langsung tampil agresif sejak menit awal dan berhasil memecah kebuntuan saat laga baru berjalan sembilan menit.

Gol tercipta setelah Erik Lira sukses merebut bola dari kaki pemain Afrika Selatan sebelum bola jatuh ke penguasaan Julián Quiñones.

Penyerang kelahiran Kolombia yang kini membela Meksiko itu tak menyia-nyiakan peluang. Sepakannya melewati kolong kaki kiper Ronwen Williams dan bersarang di dalam gawang untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Gol tersebut tercatat sebagai gol pertama Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi salah satu gol tercepat dalam laga pembuka sejak edisi 2006.

Saat itu, Philipp Lahm mencetak gol untuk Jerman pada menit keenam saat menghadapi Kosta Rika.

Dominasi Meksiko terus berlanjut sepanjang babak pertama. Afrika Selatan kesulitan mengembangkan permainan karena tekanan tinggi yang diterapkan tuan rumah.

Editor: Banu Adikara
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