Inggris Menutup Laga Uji Coba Jelang Piala Dunia 2026 dengan Kemenangan Telak atas Kosta Rika

Declan Rice, Anthony Gordon, dan Ollie Watkins, mencetak gol kemenangan The Three Lions pada laga uji coba lawan Kosta Rika. (ig @england)
JawaPos.com - Timnas Inggris mengakhiri persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Kosta Rika dalam laga persahabatan yang berlangsung di Orlando, Rabu (10/6).
Melansir TSN, hasil tersebut menjadi suntikan moral yang penting bagi skuad asuhan Thomas Tuchel menjelang pertandingan pembuka melawan Kroasia pekan depan. Pertandingan sempat mengalami penundaan selama satu jam akibat badai petir hebat yang melanda Orlando.
Inggris langsung menunjukkan kualitas mereka dan menguasai jalannya pertandingan. Declan Rice yang kembali bermain langsung memberikan dampak besar.
Baca Juga:Euforia Piala Dunia 2026 Makin Terasa di Indonesia, Nobar hingga Kesempatan Saksikan Final Langsung Jadi Daya Tarik
Wakil kapten Inggris itu membuka keunggulan pada menit kesembilan setelah memanfaatkan umpan Anthony Gordon. Tendangannya sempat mengenai pemain lawan sebelum bersarang di gawang Kosta Rika.
Gordon, yang tampil penuh percaya diri setelah kepindahannya ke Barcelona, menjadi salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Pemain sayap tersebut terus merepotkan pertahanan Los Ticos, sementara Harry Kane dan Noni Madueke juga beberapa kali mengancam gawang Patrick Sequeira.
Kiper Kosta Rika itu tampil cukup gemilang dengan menggagalkan sundulan Kane dan menepis upaya Madueke. Bahkan, Kane sempat mencetak gol melalui tendangan bebas cepat, tetapi gol tersebut dianulir.
Meski terus menekan, Inggris harus puas hanya unggul satu gol hingga turun minum. Kosta Rika sendiri nyaris tidak memberikan ancaman berarti dan lebih banyak mengandalkan permainan fisik yang membuat pertandingan beberapa kali berlangsung panas.
Pada babak kedua, Tuchel tetap mempertahankan susunan pemainnya sebelum akhirnya melakukan enam pergantian sekaligus pada menit ke-63. Bukayo Saka yang tengah memulihkan masalah tendon Achilles turut dimainkan bersama Eberechi Eze.
Masuknya para pemain segar membuat intensitas permainan Inggris semakin meningkat. Eze sempat mendapatkan penalti setelah kerja sama apik dengan Jude Bellingham, tetapi tendangan dari titik putih berhasil dihentikan.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang