Inggris Menutup Laga Uji Coba Jelang Piala Dunia 2026 dengan Kemenangan Telak atas Kosta Rika

JawaPos.com - Timnas Inggris mengakhiri persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Kosta Rika dalam laga persahabatan yang berlangsung di Orlando, Rabu (10/6).

Melansir TSN, hasil tersebut menjadi suntikan moral yang penting bagi skuad asuhan Thomas Tuchel menjelang pertandingan pembuka melawan Kroasia pekan depan. Pertandingan sempat mengalami penundaan selama satu jam akibat badai petir hebat yang melanda Orlando.

Inggris langsung menunjukkan kualitas mereka dan menguasai jalannya pertandingan. Declan Rice yang kembali bermain langsung memberikan dampak besar.

Wakil kapten Inggris itu membuka keunggulan pada menit kesembilan setelah memanfaatkan umpan Anthony Gordon. Tendangannya sempat mengenai pemain lawan sebelum bersarang di gawang Kosta Rika.

Gordon, yang tampil penuh percaya diri setelah kepindahannya ke Barcelona, menjadi salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Pemain sayap tersebut terus merepotkan pertahanan Los Ticos, sementara Harry Kane dan Noni Madueke juga beberapa kali mengancam gawang Patrick Sequeira.

Kiper Kosta Rika itu tampil cukup gemilang dengan menggagalkan sundulan Kane dan menepis upaya Madueke. Bahkan, Kane sempat mencetak gol melalui tendangan bebas cepat, tetapi gol tersebut dianulir.

Meski terus menekan, Inggris harus puas hanya unggul satu gol hingga turun minum. Kosta Rika sendiri nyaris tidak memberikan ancaman berarti dan lebih banyak mengandalkan permainan fisik yang membuat pertandingan beberapa kali berlangsung panas.

Pada babak kedua, Tuchel tetap mempertahankan susunan pemainnya sebelum akhirnya melakukan enam pergantian sekaligus pada menit ke-63. Bukayo Saka yang tengah memulihkan masalah tendon Achilles turut dimainkan bersama Eberechi Eze.