Jadwal dan Link Live Streaming Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Kejar Rekor

JawaPos.com — Timnas Korea Selatan akan menghadapi Timnas Republik Ceko pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Akron, Zapopan, Jumat (12/6/2026) pukul 09.00 WIB. Pertandingan ini menjadi penentu langkah awal kedua tim dalam persaingan menuju fase gugur, sekaligus membuka peluang meraih tiga poin krusial di grup yang juga dihuni Meksiko dan Afrika Selatan.

Korea Selatan dan Republik Ceko datang dengan modal berbeda menjelang turnamen. Namun, keduanya sama-sama memiliki target meraih hasil maksimal pada laga pembuka demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Bagaimana Kondisi Terkini Korea Selatan? Korea Selatan memasuki Piala Dunia 2026 dengan performa yang mulai menunjukkan peningkatan.

Skuad asuhan Hong Myung-bo sempat mengalami masa sulit setelah kalah 0-4 dari Pantai Gading dan tumbang 0-1 saat menghadapi Austria pada jeda internasional Maret lalu.

Performa Taegeuk Warriors kemudian membaik menjelang putaran final. Mereka sukses menghajar Trinidad dan Tobago dengan skor 5-0 sebelum mengalahkan El Salvador 1-0 dalam laga pemanasan terakhir.

Peningkatan performa tersebut menjadi sinyal positif bagi Korea Selatan yang sebelumnya sempat mendapat sorotan terkait produktivitas gol.

Kehadiran pemain-pemain kreatif seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Hwang Hee-chan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serangan.

Kapten tim Son Heung-min menjadi pemain yang paling dinantikan penampilannya.