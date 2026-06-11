2 Cerita Berbeda di Piala Dunia 2026: Korea Selatan Dapat Sambutan Hangat, Senegal Diperiksa

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mulai menghadirkan berbagai cerita menarik bahkan sebelum pertandingan pertama dimainkan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbedaan pengalaman yang dirasakan sejumlah tim nasional saat tiba di negara tuan rumah.

Timnas Korea Selatan mendapat sambutan hangat ketika tiba di Guadalajara, Meksiko. Kehadiran skuad Taeguk Warriors disambut dengan pertunjukan musik Mariachi yang menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Suasana semakin meriah ketika para pemain menerima suvenir berupa topi sombrero khas Meksiko.

Para pemain Korea Selatan tampak menikmati momen tersebut. Beberapa di antaranya terlihat tersenyum dan berinteraksi dengan para penyambut yang telah menunggu kedatangan mereka.

Sambutan tersebut menjadi gambaran antusiasme masyarakat lokal dalam menyambut peserta turnamen terbesar di dunia itu.

Senegal Diperiksa Di sisi lain, pengalaman berbeda dialami Timnas Senegal saat tiba di Bandara Raleigh-Durham, North Carolina, Amerika Serikat.

Menurut sejumlah laporan yang beredar di media sosial dan berbagai sumber, rombongan Senegal menjalani proses pemeriksaan keamanan yang cukup ketat setibanya di bandara.

Para pemain dan staf disebut harus melalui pemeriksaan tambahan di area landasan sebelum melanjutkan perjalanan.