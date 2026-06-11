2 Cerita Berbeda di Piala Dunia 2026: Korea Selatan Dapat Sambutan Hangat, Senegal Diperiksa

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mulai menghadirkan berbagai cerita menarik bahkan sebelum pertandingan pertama dimainkan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbedaan pengalaman yang dirasakan sejumlah tim nasional saat tiba di negara tuan rumah.
Timnas Korea Selatan mendapat sambutan hangat ketika tiba di Guadalajara, Meksiko. Kehadiran skuad Taeguk Warriors disambut dengan pertunjukan musik Mariachi yang menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Suasana semakin meriah ketika para pemain menerima suvenir berupa topi sombrero khas Meksiko.
Para pemain Korea Selatan tampak menikmati momen tersebut. Beberapa di antaranya terlihat tersenyum dan berinteraksi dengan para penyambut yang telah menunggu kedatangan mereka.
Sambutan tersebut menjadi gambaran antusiasme masyarakat lokal dalam menyambut peserta turnamen terbesar di dunia itu.
Baca Juga:Bagian Jaringan Teroris? Pemerintah AS Ungkap Penyebab Penolakan Wasit Somalia di Piala Dunia 2026
Di sisi lain, pengalaman berbeda dialami Timnas Senegal saat tiba di Bandara Raleigh-Durham, North Carolina, Amerika Serikat.
Menurut sejumlah laporan yang beredar di media sosial dan berbagai sumber, rombongan Senegal menjalani proses pemeriksaan keamanan yang cukup ketat setibanya di bandara.
Para pemain dan staf disebut harus melalui pemeriksaan tambahan di area landasan sebelum melanjutkan perjalanan.
Prosedur tersebut mencakup pemeriksaan barang bawaan hingga perlengkapan pribadi yang dibawa oleh anggota tim.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang